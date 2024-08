- Veicolo si scontra di fronte a un camion <unk> individui morti, passeggero in condizioni pericolose

In uno scontro frontale tra un'auto e un autocarro nella zona di Verden, il conducente dell'auto è deceduto. Il passeggero è stato trasportato in elicottero in un ospedale in condizioni critiche, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Le indagini preliminari degli agenti suggeriscono che l'auto abbia invaso la corsia opposta sulla B154 tra Ottersberg e Quelkhorn in una curva e sia finita contro il camion.

L'impatto ha fatto schiantare l'auto contro un veicolo che la seguiva. Il conducente del camion, un 42enne, e il conducente dell'altra auto, un 55enne, hanno subito uno shock.

Inizialmente, la polizia non ha rivelato le identità delle due persone nell'auto. La B154 è stata prevista come bloccata per diverse ore di martedì per il recupero del camion con una gru.

L'auto coinvolta nell'incidente stava seguendo un veicolo a distanza. Nonostante i dispositivi di sicurezza delle auto, l'impatto con il camion è stato violento.

