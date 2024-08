- Veicolo si scontra con un albero vicino ad Altenberg - donna subisce ferite critiche

Una donna di circa sessant'anni ha avuto un grave incidente, investendo un albero sulla strada S183, situata tra Altenberg e Oberpöbel (Sassonia-Svizzera dei Monti Metalliferi). Secondo le autorità, la donna ha inspiegabilmente sbandato fuori strada nelle prime ore del mattino.

I servizi di soccorso hanno inviato un elicottero per trasportarla in un ospedale per le cure. La strada è stata chiusa temporaneamente per circa due ore dopo l'incidente. Al momento, l'entità dei danni materiali non è stata resa nota.

L'incidente è avvenuto vicino ad Altenberg, vicino al punto in cui la strada S183 incontra Oberpöbel. L'elicottero inviato per aiutare la donna ha dovuto sorvolare Altenberg durante la sua missione.

Leggi anche: