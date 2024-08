- Veicolo si schianta contro la barriera interna dell'asilo <unk> operaio muore

Un veicolo si è schiantato contro la struttura del kindergarten di Salzgitter, in Bassa Sassonia, con un impatto notevole, penetrando l'esterno dell'edificio. Il 21enne alla guida è deceduto nell'incidente, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della polizia intorno alle 1:59. Precedentemente, il veicolo aveva sbandato fuori strada per motivi ancora da identificare. Un esperto edile sta attualmente valutando i danni all'edificio. La polizia non è stata in grado di fornire ulteriori informazioni sull'incidente notturno inizialmente.

L'incidente alla struttura del kindergarten di Salzgitter ha sollevato preoccupazioni sulle misure di sicurezza nelle scuole vicine. Le autorità stanno valutando l'eventualità di implementare regolamentazioni del traffico più severe nella zona per prevenire incidenti del genere.

Leggi anche: