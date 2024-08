- Veicolo scivola sul sentiero di chi passa - quattro feriti gravi

In una strada bagnata, un diciottenne alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo a Münster, finendo contro un gruppo di persone. L'incidente avvenuto nel cuore della città di sabato sera ha causato sette feriti, quattro in gravi condizioni, come comunicato dalle autorità. Le indagini preliminari suggeriscono che l'auto sia finita sulla carreggiata mentre svoltava, investendo quattro pedoni. Due uomini di Bochum (di 22 e 23 anni) e una donna (22) e un uomo di Münster (26) sono stati ricoverati in ospedale con ferite gravi.

Il veicolo del diciottenne è poi andato a sbattere contro la facciata di vetro di un hotel, causando danni. Il conducente e due passeggeri hanno riportato ferite lievi. Un test per l'abuso di sostanze e l'intossicazione sul diciottenne è risultato negativo. Gli esami per accertare le cause dell'incidente proseguono. Non vi è alcuna sospetta di dolo da parte delle autorità.

L'incidente ha causato ingenti danni alla facciata di vetro dell'hotel. L'episodio ha inoltre scatenato un'indagine sulle cause che hanno portato alla collisione con i pedoni.

