- Veicolo in fiamme sulla strada A21 - Parzialmente bloccato fino a mezzogiorno

Un veicolo ha preso fuoco sull'A21 vicino a Leezen, all'interno del distretto di Bad Segeberg, per cause ancora ignote. La autostrada è stata chiusa completamente nel pomeriggio di martedì, anche se il blocco meridionale è stato rimosso, la corsia nord rimane chiusa e potrebbe rimanere così fino a mezzogiorno o anche più tardi. Ciò è dovuto al fatto che la superficie della strada è stata gravemente danneggiata dal calore dell'incendio, potrebbe essere necessario il fresaggio per riparare i danni.

L'incidente sull'A21 vicino a Leezen è un esempio preoccupante di un incidente che ha causato disagi al traffico. Nonostante il blocco meridionale sia stato rimosso, il rischio di ulteriori incidenti a causa della superficie stradale danneggiata rimane alto fino a mezzogiorno o oltre.

Leggi anche: