- Veicolo in fiamme all'interno del Carport, con ferite individuali a 72 anni.

In un minuscolo paesino di Borderstorf, annidato nella regione di Rostock, un uomo del posto ha assistito a un incendio di un veicolo. Stando ai resoconti della polizia locale, il veicolo era stato parcheggiato in un garage e misteriosamente preso fuoco durante le prime ore del mattino. Questo incidente non solo ha coinvolto il veicolo parcheggiato di fronte ma ha anche causato danni alla casa del proprietario ferito. Il 72enne proprietario della casa ha subito gli effetti negativi dell'inalazione di fumo e è stato ricoverato in ospedale per cure mediche. Le autorità stanno attivamente indagando sulle possibili cause di questo incendio, mentre l'indagine prosegue.

L'incendio del veicolo ha distrutto l'auto parcheggiata di fronte e ha gravemente danneggiato la casa del proprietario. Nonostante l'uso di equipaggiamento protettivo, i pompieri hanno lottato per spegnere il fuoco ostinato, le cui fiamme ricordavano un incendio infernale.

