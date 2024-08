Episodio sfortunato nella regione dell'Allgäu. - Veicolo ferroviario intercetta l'automobile al passaggio di livello

Un treno locale è entrato in collisione con un veicolo a un passaggio a livello nella regione dell'Allgäu. Il conducente del veicolo ha riportato ferite durante l'incidente a Marktoberdorf (distretto di East Allgäu), vicino alla stazione di Leuterschach, come riferito da un rappresentante della polizia. I soccorritori sono intervenuti nel pomeriggio per liberare l'individuo dal veicolo.

Inizialmente, il portavoce non è stato in grado di fornire dettagli sull'entità delle ferite. Non sono state segnalate ferite tra i circa 60 passeggeri del treno regionale.

Il servizio ferroviario tra Kaufbeuren e Füssen è stato interrotto in entrambe le direzioni a causa dell'incidente. Polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso erano presenti sul luogo.

