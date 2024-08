- Veicolo entra in un vicolo isolato - individuo incontra la morte

Sulla tratta della B252, che collega Diemelstadt nell'Assia (distretto di Waldeck-Frankenberg) e Warburg nella Renania Settentrionale-Vestfalia (distretto di Höxter), si è verificato un tragico incidente. Secondo le autorità, un veicolo ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere frontalmente contro un veicolo in arrivo. Purtroppo, il conducente del veicolo in arrivo è deceduto, mentre il conducente dell'altro veicolo è stato portato in ospedale con ferite. La strada B252 è stata completamente chiusa tra Diemelstadt e Scherfede durante la notte. Alla fine della giornata, le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni sulle persone coinvolte. Stanno attualmente indagando sulle circostanze che hanno portato all'incidente.

Dopo la collisione, il traffico in entrambe le corsie sulla B252 è rimasto bloccato. Per evitare ulteriori incidenti, le autorità hanno consigliato ai conducenti di utilizzare temporaneamente l'altra corsia come percorso alternativo.

Leggi anche: