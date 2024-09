- Veicolo crolla sul tetto <unk> individuo subisce gravi ferite

In un incidente avvenuto nel centro di Neuwied, un veicolo è finito cappottato, lasciando un uomo in gravi difficoltà. Il guidatore anziano dell'auto, di 74 anni, ha avuto un tamponamento con un veicolo fermo intorno alle ore pomeridiane di sabato. Successivamente, ha sbandato nella corsia opposta, causando una collisione con un altro veicolo in arrivo. Questo secondo impatto ha capovolto il suo veicolo. Il personale del soccorso medico lo ha trasportato in ospedale con ferite gravi ma non letali. I conducenti e i passeggeri dell'auto con cui è entrato in collisione se ne sono andati illesi, secondo i rapporti della polizia.

La polizia è intervenuta sulla scena dell'incidente, valutando la situazione e dirigendo il traffico per garantire la sicurezza. Gli ufficiali stanno indagando sull'incidente per determinare la causa esatta della serie di collisioni.

