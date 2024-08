- Veicoli in fiamme in garage sotterraneo - Il cinema temporaneamente chiuso

A causa di due veicoli in fiamme che hanno causato disordini in un garage sotterraneo, un cinema a Stoccarda ha dovuto sospendere le operazioni. Come annunciato da un rappresentante dei vigili del fuoco, questi rottami ardenti hanno causato subbuglio nel garage del SI-Centrum situato a Stoccarda-Möhringen. I coraggiosi pompieri sono riusciti a domare le fiamme, ma l'edificio è stato avvolto da una nebbia di fumo. L'edificio è stato prontamente evacuato, portando alla chiusura temporanea del cinema a causa del fumo. I pompieri stanno ora lavorando senza sosta per eliminare l'atmosfera fumosa, secondo il portavoce.

Il centro ricreativo situato sulla periferia di Stoccarda ospita anche i palchi per due musical. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, lo spettacolo del musical "Tina" può procedere come previsto. Tuttavia, se lo spettacolo serale del musical "Tarzan" possa continuare come programmato remains un mistero in questo momento.

I veicoli in fiamme hanno causato danni significativi al garage sotterraneo, lasciando un persistente odore di fumo. Lo spettacolo serale del musical "Tarzan" potrebbe dover essere rimandato a causa dell'aria fumosa persistente derivante dall'incendio.

