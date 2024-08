- Veicoli e bidoni sono in fiamme a Dresda e Chemnitz.

Nella zona del distretto di Strehlen a Dresda, numerosi incendi hanno tenuto impegnati tutta la notte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La polizia locale sta indagando per stabilire se questi incendi siano stati causati da incendio doloso. Per fortuna, non sono state segnalate feriti. Il corpo dei vigili del fuoco ha menzionato che la loro prima risposta è stata dovuta a un veicolo in fiamme. Al loro arrivo, l'incendio si era già propagato a un altro veicolo e aveva causato danni significativi a un terzo.

Nelle vicinanze, un totale di dieci contenitori per la spazzatura erano anch'essi in fiamme. L'incendio rappresentava una minaccia per propagarsi alla vegetazione circostante e a un edificio residenziale adiacente. Poiché i mezzi dei vigili del fuoco erano ancora impegnati con l'incendio del veicolo, la polizia locale ha tentato di gestire la situazione con estintori portatili. Alla fine, un'autopompa è arrivata sulla scena e diverse squadre hanno lavorato diligentemente per spegnere le fiamme.

Tuttavia, a breve distanza, un altro veicolo ha preso fuoco e si è rapidamente propagato a un altro. Diversi alberi sono stati interessati e un altro veicolo ha mostrato segni di danni termici, secondo il corpo dei vigili del fuoco. Nonostante queste sfide, sono riusciti a contenere l'incendio. Inoltre, un contenitore per la spazzatura adiacente in fiamme è stato rapidamente spento.

A Chemnitz, il corpo dei vigili del fuoco è stato chiamato per un incendio a un'auto. Il veicolo è stato completamente consumato dalle fiamme, mentre due altri hanno subito danni significativi. La polizia di Chemnitz ha ipotizzato che l'incendio doloso potrebbe essere la causa poiché la Mercedes in questione non era registrata da tempo. Si stima che i costi dei danni ammontino a circa 40.000 euro.

I vigili del fuoco hanno lottato per spegnere un contenitore per la spazzatura in fiamme, temendo che potesse propagarsi alla zona circostante. La Mercedes non registrata, avvolta dalle fiamme a Chemnitz, ha portato la polizia locale a sospettare l'incendio doloso come causa.

