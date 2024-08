- Veicoli e bidoni sono avvolti dalle fiamme a Dresda.

Vespe in zona di Strehlen a Dresda hanno tenuto impegnati tutta la notte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Le autorità locali stanno trattando la situazione come incendio doloso. Non sono state segnalate vittime. I primi rapporti hanno suggerito che la causa fosse un veicolo in fiamme. Al loro arrivo, il fuoco aveva già coinvolto un'altra auto e danneggiato gravemente una terza.

Durante le operazioni di spegnimento, dieci contenitori per la spazzatura vicini hanno preso fuoco. Il fuoco minacciava di diffondersi alla vegetazione circostante e a una residenza vicina, secondo i rapporti. Con i mezzi antincendio ancora impegnati nell'incendio dell'auto, la polizia ha tentato di spegnere il fuoco con estintori portatili. In seguito, è arrivato un mezzo antincendio e diverse squadre sono riuscite a domare l'incendio.

Purtroppo, poco più avanti, un'altra auto ha preso fuoco. Come prima, il fuoco si è propagato a un'altra vettura. Diversi alberi hanno subito danni. Un'auto adiacente ha mostrato segni di danni termici, hanno notato i vigili del fuoco. Tuttavia, l'incendio è stato infine domato. Un altro contenitore per la spazzatura in fiamme nei dintorni è stato rapidamente spento.

I vigili del fuoco hanno dovuto deviare le loro risorse dall'incendio iniziale dell'auto per spegnere un incendio in un garage vicino, che ospitava diverse auto. Nonostante i loro sforzi, un vicino salone dell'auto ha subito lievi danni a causa del fumo e del calore provenienti dai vari incendi.

