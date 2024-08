- Veicoli che trasportavano automobili e carburante hanno avuto una collisione.

Un incidente si è verificato tra una nave traghetto sul Reno, in viaggio tra Eich e Gernsheim, e una petroliera. Le autorità hanno confermato che non ci sono state feriti nell'incidente. Entrambi i vascelli hanno subito danni, ma la loro galleggiabilità è rimasta intatta. Il traghetto per auto ha dovuto sospendere temporaneamente le operazioni dopo l'incidente.

Le indagini preliminari della polizia suggeriscono che l'operatore del traghetto ha dato il via libera ad altre navi durante il suo viaggio mattutino sul Reno, ma non ha notato la petroliera. Quando l'incidente è avvenuto, tre automobili con un totale di sei persone si trovavano sul traghetto per auto.

Il rapporto della polizia ha dichiarato: "Si aggiunge quanto segue: l'operatore del traghetto ha ammesso di non aver notato la petroliera durante la sua procedura di via libera". Dopo le indagini, è stato stabilito: "Si aggiunge quanto segue: la società di navigazione fornirà ulteriori formazione ai suoi operatori per prevenire simili errori in futuro."

