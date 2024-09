Veicoli aerei senza pilota colpiscono la raffineria di petrolio e la centrale elettrica di Mosca.

Sotto i resoconti russi, un consistente attacco di droni oltre l'area di confine ha preso di mira l'Ucraina verso le forniture energetiche della Russia ancora una volta. Un incendio è divampato in una raffineria di petrolio a Mosca e detonazioni sono state osservate in una centrale elettrica situata a nord-ovest della capitale.

Secondo i media russi, gli attacchi dei droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca e due centrali elettriche. La raffineria di Kapotnya nella capitale sud-orientale ha visto un incendio, che i pompieri sono riusciti a spegnere, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Gli attacchi a una centrale elettrica nei pressi della periferia sud di Mosca e a una centrale elettrica nella regione di Tver, situata circa 100 chilometri a nord-est della città, sono stati confermati ufficialmente.

Video non verificati pubblicati sulle piattaforme russe suggeriscono che gli incendi si sono verificati anche in questi impianti. I detriti dei droni sono stati trovati nella zona di Mosca, come annunciato dal sindaco Sergei Sobyanin su Telegram.

Il Ministero della Difesa ha riferito di aver distrutto 158 droni, il numero più alto mai segnalato per un attacco di droni ucraini finora. Tuttavia, rimane incerto quanti droni l'Ucraina abbia effettivamente lanciato contro i bersagli russi. Non ci sono state segnalazioni di feriti a causa dell'attacco dei droni. La Russia tende a nascondere l'entità effettiva dei danni causati dagli attacchi ucraini.

Sobyanin ha scritto su Telegram che almeno nove droni sono stati intercettati e distrutti a Mosca e nei suoi dintorni. Diversi droni hanno preso di mira la raffineria di Mosca, causando un incendio in una stanza tecnica separata dell'impianto, che viene spento. La raffineria è di proprietà di Gazprom Neft, la società petrolifera della gigante del gas russo Gazprom, e si trova nella parte sud-orientale di Mosca. Gazprom Neft ha rifiutato di commentare.

Centrale elettrica sotto attacco

Il'esercito ucraino ha tentato di attaccare la centrale elettrica di Kaschira nella regione di Mosca utilizzando tre droni, secondo Mikhail Shvyalov, capo dell'amministrazione del distretto di Kaschira su Telegram. Non si sono verificati incendi o vittime. "L'approvvigionamento di energia è ininterrotto". La città di Kaschira si trova circa cento chilometri a sud della capitale, Mosca.

Nella regione di Tver, situata a nord-ovest di Mosca, sono stati segnalati forti esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo, secondo il canale Telegram Baza, vicino ai servizi di sicurezza russi. Il governatore Igor Rudenya ha detto che un incendio si è verificato nella città di Konakovo. Non ha specificato cosa abbia preso fuoco. Ha aggiunto che le forniture di energia e gas non sono state interrotte. La centrale elettrica è una delle principali fonti di energia della Russia centrale, che include le regioni di Mosca e Tver, nonché Bryansk, Kursk, Belgorod e Voronezh, confinanti con l'Ucraina.

Il governatore descrive "attacco di massa" di droni

Il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha notato "un attacco di massa" di droni. "I nostri difensori respingono un attacco di massa di droni sul territorio della regione di Bryansk", ha dichiarato Bogomaz su Telegram. I governatori di Kursk, Voronezh, Lipetsk, Ryazan e Tula hanno riferito che i droni ucraini sono stati intercettati e distrutti. Queste regioni si trovano tra le regioni di confine e Mosca e appartengono anche alla Russia centrale. Secondo il Ministero della Difesa, 46 droni sono stati intercettati e distrutti sopra Kursk, 34 sopra Bryansk, 28 sopra Voronezh e 14 sopra Belgorod.

L'esercito ucraino ha spesso preso di mira l'infrastruttura energetica e le raffinerie di petrolio della Russia. L'8 agosto ha anche lanciato un attacco improvviso nella regione russa di Kursk, che confina con l'Ucraina. Nel frattempo, le forze russe hanno gradualmente avanzato nel fronte orientale, principalmente nella regione ucraina di Donetsk, per mesi.

Il governo di Kiev ha esortato gli Stati Uniti a consentire all'Ucraina di utilizzare le armi fornite dagli alleati per colpire in profondità all'interno della Russia. Allo stesso tempo, l'Ucraina ha notevolmente aumentato la produzione di droni e intensificato gli attacchi contro la Russia, concentrandosi sull'infrastruttura energetica, militare e dei trasporti, vitale per gli sforzi bellici della Russia. Il governo ucraino ora mira a utilizzare armi occidentali più potenti per infliggere danni maggiori.

