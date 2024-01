Vedremo come andrà a finire", dice Genie Bouchard a proposito degli appuntamenti nell'era del coronavirus.

Mentre le restrizioni di sicurezza hanno impedito alle persone di incontrarsi di persona, gli appuntamenti si sono spostati su Internet e i primi appuntamenti avvengono su Zoom e Skype piuttosto che in bar o ristoranti.

Questo vale per la star del tennis Genie Bouchard, ma tutto in nome della beneficenza.

La canadese ha accettato di andare a un appuntamento virtuale con il comico Bob Menery in seguito a una serie di richieste da parte di quest'ultimo durante un'intervista Instagram Live della Bouchard da parte di Allie LaForce.

Menery ha accettato di donare 4.000 dollari in beneficenza in cambio di un appuntamento con la Bouchard, e la scorsa settimana i due hanno avuto il loro primo appuntamento virtuale.

Inoltre, nell'ambito della sua "All-In Challenge", la Bouchard ha messo all'asta una cena e un viaggio a un torneo di tennis: il vincitore dovrà pagare 85.000 dollari per accompagnarla, e le donazioni serviranno a raccogliere fondi per le organizzazioni che prestano soccorso durante la pandemia di coronavirus.

Sebbene i suoi fan chiedessero a gran voce di sapere quando ci sarebbe stato il secondo appuntamento, la 26enne fa finta di niente e non vede l'ora di uscire con Menery di persona.

"Calma ragazzi! Non si può essere troppo impazienti", ha detto ad Amanda Davies di CNN Sport in una chat su Instagram Live. "Bisogna fare finta di niente. "Magari dirò che sono impegnato, che ho un'altra settimana di tempo, anche se non abbiamo niente da fare".

"Ho accettato un appuntamento dal vivo, quindi quando le cose saranno possibili e in qualche modo i nostri programmi si sovrapporranno, andremo a un secondo appuntamento, ma un primo vero appuntamento. Vedremo come andrà a finire".

Una perdita di tempo

Sebbene i social media abbiano i loro lati positivi, la Bouchard riconosce che i commenti negativi rivolti a personaggi di spicco sono comuni. Lei stessa è un'attiva utente dei social media. Il mese scorso, infatti, ha scritto su Twitter che la quarantena "sarebbe molto più divertente con un fidanzato".

Ma la finalista di Wimbledon 2014 definisce "duri" i commenti negativi che riceve e consiglia agli altri di cercare gli aspetti positivi che i social media possono offrire.

"C'è molto di positivo là fuori", ha detto la Bouchard, che definisce la lettura dei commenti negativi "una perdita di tempo". "E mi rendo conto che tutti hanno degli haters.

Significa che ti sei battuta per qualcosa nella tua vita, significa che hai fatto qualcosa nella tua vita".

"Cerca di prenderlo come un complimento al contrario e renditi conto che si tratta di qualcuno che forse ha i suoi problemi o è cattivo o negativo e non dovresti preoccuparti di qualcuno così. Non dovresti preoccuparti della loro opinione, quindi cerco di fare un passo indietro e di non prenderla sul personale".

Come ventiseienne, Bouchard dice che molti dei suoi coetanei sono attivi sui social media, dopo essere cresciuti con Facebook e Twitter e Instagram sono arrivati un po' più tardi, il che rende sorprendenti le domande che riceve dalle persone sul perché sia così attiva online.

"È naturale che una persona della mia età sia attiva sui social media. Perché è una cosa così importante?

"Penso che la cosa più importante sia non odiare. Accettarlo per quello che è e capire che è più un riflesso di loro e di come si sentono e non che tu sei una persona orribile. È difficile perché c'è così tanta negatività là fuori".

Fonte: edition.cnn.com