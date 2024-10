Vedo un'opportunita' valida dal punto di vista legale.

Potrebbe essere bandito l'AfD? Un gruppo più piccolo ma significativo di parlamentari sta spingendo per una procedura di scioglimento del partito contro l'AfD. Il Parlamento tedesco potrebbe presto esaminare questa petizione, con l'obiettivo di portare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale federale. Franz-Alois Fischer, giurista e professore di diritto pubblico all'Università FOM di Monaco, considera questa ipotesi plausibile in un'intervista con ntv.de: "Il modo più semplice per dimostrare una violazione dei diritti umani da parte dell'AfD".

ntv.de: Diversi parlamentari dei partiti SPD, Unione, Verdi e Sinistra stanno avviando una procedura di scioglimento del partito contro l'AfD. Sembra che abbiano pianificato questo da tempo. È saggio o inopportuno che questa strategia sia diventata di dominio pubblico?

Franz-Alois Fischer: Non mi sembra strano che abbiano pianificato questo da tempo in segreto. Il fatto che ora stiano formalmente avviando le procedure, invece, è uno sviluppo che non mi aspettavo. Ora dipende dal fatto che il Parlamento tedesco si occupi di questa questione. Non possono presentare direttamente la petizione alla Corte Costituzionale federale, ma possono sollecitare il Parlamento a impegnarsi in un dibattito strutturato su questo problema. E credo che sia positivo. Genera interesse, costituzionalizza la questione all'interno del Parlamento e questo è ciò che dovrebbe essere fatto, indipendentemente dal risultato, se ciò porti a una simile petizione, figurarsi uno scioglimento.

I parlamentari citano, tra le altre cose, decisioni giudiziarie che consentono all'Ufficio per la Protezione della Costituzione di classificare l'AfD come sospetta di estremismo di destra. Affermano anche che l'AfD, a loro avviso, viola i diritti umani e mira ad abolire l'ordine fondativo libero e democratico. È sufficiente per sciogliere l'AfD?

L'AfD è sotto la lente di ingrandimento dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione a livello federale e statale da tempo. Parti dell'AfD, come l'intera AfD federale, sono classificate come caso sospetto di estremismo. Alcune associazioni statali, in particolare quelle della Germania orientale, sono classificate come estremiste di destra senza possibilità di dubbio. Si tratta di una valutazione estremamente critica e grave da parte dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Tuttavia, questo non comporta automaticamente lo scioglimento del partito. Può influenzare indirettamente la situazione. Tuttavia, solo la Corte Costituzionale federale può decidere lo scioglimento di un partito. Nessuna autorità, ministero o governo federale o Parlamento può fare una simile dichiarazione.

Per uno scioglimento, ci sono precisi prerequisiti. Il termine "ordine fondativo libero e democratico" è cruciale. Si deve dimostrare che l'AfD, come partito, si oppone a questo ordine fondativo libero e democratico e lo mina o lo elimina. Questo è il caso, in parte, se si può dimostrare una violazione dei diritti umani. A mio avviso, questo sarebbe anche il modo più semplice per provare contro l'AfD.

Come potrebbe essere dimostrato?

L'Articolo 1 della Legge Fondamentale inizia con la famosa affermazione: la dignità umana è intrinsecamente inviolabile. Non si tratta solo della dignità di un singolo individuo o di un gruppo di individui. Questa dignità umana rappresenta l'uguaglianza universale di tutti gli esseri umani. Se l'AfD sostiene ora che alcune persone non sono completamente uguali alle altre, che ci sono "buoni" e "cattivi" tedeschi, che il valore legale può essere ridotto a causa di un background migratorio, queste sono concetti incompatibili con la dignità umana riconosciuta dalla Legge Fondamentale. Questo dovrebbe essere dimostrato come linea del partito. Non è sufficiente affermare che questo o quel "estremista" è associato all'AfD. Si tratta di un compito impegnativo e minuzioso. La Corte Costituzionale federale dovrebbe valutare tutte le possibili dichiarazioni, ogni post sui social media, tutto ciò che esiste. Chi ha fatto la dichiarazione? Rappresenta l'intero partito o solo l'individuo? Il partito l'ha approvata o addirittura si è dissociato da essa?

Deve essere per iscritto o possono essere considerate anche dichiarazioni orali?

Le dichiarazioni orali possono essere considerate. La forma della dichiarazione non ha importanza. Può essere un manifesto del partito ufficiale, una pubblicazione del partito o addirittura un articolo su una rivista o un giornale affiliato all'AfD. Non deve essere diffuso ufficialmente dal partito; può essere promosso da sostenitori o simpatizzanti. In ogni specifico caso, si deve chiedere: questa dichiarazione può essere veramente attribuita all'intero partito o no? L'AfD è più strategica del NPD, ora noto come "La Patria". Hanno registrato tutto nel loro manifesto del partito e sono rimasti fedeli ad esso. Citando l'ex presidente del NPD (Frank Franz, ndr): "Siamo piuttosto anticonstituzionali che antipopulisti". Non è lo stesso con l'AfD.

Sciogliere un partito è un'impresa difficile in una democrazia che può anche essere usata male. Finora, solo due partiti sono stati sciolti in Germania, negli anni '50. Quali condizioni devono essere soddisfatte per sciogliere un partito?

Il limite è estremamente alto. Si parla spesso di esso come della spada più affilata che dovrebbe essere sguainata solo in circostanze eccezionali. Lo scioglimento di un partito è esclusivamente regolato dalla Legge Fondamentale. Si tratta di una situazione insolita. Solo il legislatore costituzionale può decidere su di esso con una maggioranza dei due terzi.

In secondo luogo, dovrebbe riguardare il limitare o l'eliminare questa struttura fondamentale libera e democratica. Se si vuole eliminarla completamente o almeno danneggiarla in modo significativo.

In terzo luogo, questo dovrebbe derivare dagli obiettivi del partito o dalle azioni dei suoi sostenitori. Cosa c'è nel manifesto del partito, cosa dicono i funzionari del partito? Se lo fa il presidente federale, è sicuramente grave. In ogni dichiarazione individuale, si deve considerare: questa dichiarazione può essere attribuita all'intero partito?

Quarto, c'è un criterio che, per l'AfD, è al di là di ogni dubbio. Dev'esserci una potenziale possibilità per questi obiettivi di essere effettivamente raggiunti. È ciò che il Tribunale Costituzionale Federale chiama. È ciò che ha fatto fallire i tentativi di bando del NPD, in quanto troppo piccoli e insignificanti per causare réel danno. Non si può dire lo stesso per l'AfD.

Perché i due tentativi di bando del NPD sono falliti, ma questa volta potrebbe essere diverso?

Mentre il NPD condivide alcune similitudini con l'AfD, non dovrebbero essere considerati la stessa cosa. Il NPD è già stato tagliato fuori dal finanziamento statale del partito, cosa che potrebbe essere fatta anche all'AfD. Tuttavia, poiché la potenziale possibilità è presente nell'AfD, si potrebbe teoricamente perseguire un divieto diretto del partito. I tentativi di bando del NPD sono stati lunghi e complessi, ma più semplici perché l'incostituzionalità era parte del loro programma di partito ufficiale. Non è questo il caso dell'AfD. Sono più sofisticati nel nascondere le loro vere intenzioni.

Quali sono le possibilità che l'AfD venga bandita?

Se viene presentata una domanda al Tribunale Costituzionale Federale, ne seguirà una lunga e complessa procedura. L'AfD potrebbe essere bandita prima delle prossime elezioni federali? Improbabile, non tanto in una vita! Mi sorprenderei se la procedura fosse finita prima delle prossime elezioni federali. Sperare in un bando ora per eliminarli è irrealistico. Se viene presentata una domanda, vedrei le migliori possibilità sulla strada della dignità umana. Se si può dimostrare che c'è un piano per espellere le persone che non sono considerate appartenenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e per togliere loro i diritti, vedo una possibilità reale legalmente. Gli altri due aspetti - stato di diritto e democrazia - non sono quelli che possono essere legalmente sostenuti. La libertà di parola e la libertà d'azione di un partito politico sono ampiamente interpretate. Non credo che un bando possa essere ottenuto attraverso questa strada.

È saggio politicamente perseguire una procedura di bando dell'AfD?

Durante la procedura, l'AfD può utilizzarla per presentarsi come vittima per anni e sfruttarla politicamente di conseguenza. La narrazione, siamo le vittime, che è tutto antidemocratico qui, purtroppo raggiunge molte persone. Si può dire, si deve affrontarlo e si deve combatterlo. Ma si deve considerarlo attentamente.

Lo sforzo è immenso, un compito difficile e dettagliato. Ma è per questo che abbiamo lo stato di diritto e il Tribunale Costituzionale Federale. Ma non è divertente condurre una procedura di bando.

Supponiamo che ci sia una procedura di bando contro l'AfD e il Tribunale Costituzionale Federale decida alla fine che l'AfD è incostituzionale. Cosa succederebbe allora?

Gli MPs dell'AfD perderebbero i loro seggi. Questo è regolato nelle leggi elettorali pertinenti a livello federale e statale. Il partito non riceverebbe più denaro dallo stato. Non potrebbe partecipare ad altre elezioni. In tal caso, l'AfD sarebbe impedita di partecipare al processo politico. Tuttavia, la grande questione socio-politica è: cosa accadrebbe alle loro persone e ai loro elettori? Dove andrebbero? Nessuno che non sia ingenuo assume che direbbero allora: "Sì, bene, allora voteremo di nuovo per la CDU e la SPD". Questo non accadrà di certo. Emergeranno nuove forze. perhaps a party that already exists will radicalize to attract these people to itself. Or a new party will emerge that might do it even more effectively than the AfD. The problem will not disappear.

Se il Bundestag vota contro la domanda per una procedura di bando, cosa sarebbe un'alternativa al bando di un partito? Cosa potrebbe essere implementato più rapidamente?

Un'alternativa plausibile sarebbe un bando per le singole associazioni statali dell'AfD. Anche questo sarebbe una possibilità teorica. Non è un compito semplice, è complesso, richiederebbe più tempo, ma forse non così tanto. Soprattutto perché alcune associazioni statali sono già state chiaramente classificate come estremiste di destra. Ci sarebbe probabilmente già una prova su cui questa classificazione si basa, che potrebbe essere utilizzata in una procedura di bando parziale. Questa è una visione controversa tra i giuristi, ma conosco molte voci che la considerano possibile. La considero possibile, soprattutto perché è un mezzo più mite per un bando totale del partito.

Un'altra possibilità, anche se non particolarmente gradita, è la revoca dei diritti fondamentali per individui specifici. Ipoticamente, il Tribunale Costituzionale Federale potrebbe scegliere di ritirare alcuni diritti fondamentali per individui per un periodo specifico. Ad esempio, Höcke: i suoi diritti fondamentali, inclusi almeno i diritti parziali di voto, potrebbero essere revocati, impedendogli di essere eletto. Tuttavia, questo è un significativo ostacolo legale. Questo non è mai stato eseguito nella storia della Repubblica Federale. Prevedo la creazione di una narrazione vittimistica e l'ascesa di martiri.

Potrebbe essere più semplice bandire il partito interamente se alcune branche statali erano già state proibite?

Forse in parte, ma non significativamente. Non si può semplicemente argomentare: prima c'è il partito, e poi si devono solo fare alcuni controlli in più e quindi estenderlo a tutto il partito. È ancora un nuovo processo. Tuttavia, si potrebbe potenzialmente attingere ai risultati dalla procedura di bando parziale precedente.

Inoltre, nel dibattito sulle precondizioni per la dissoluzione di un partito, Franz-Alois Fischer menziona che uno dei criteri è dimostrare che l'AfD, in quanto partito, si oppone all'ordine fondativo libero e democratico e lo minaccia o lo elimina violando i diritti umani. Questo, secondo lui, sarebbe il modo più semplice per dimostrare un caso contro l'AfD. La Commissione giocherebbe un ruolo cruciale nel raccogliere e presentare le prove a sostegno di questo argomento.

Leggi anche: