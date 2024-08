- Vattenfall e Salzgitter AG finalizzano il loro accordo di collaborazione energetica

Il gigante dell'energia Vattenfall e il gruppo industriale Salzgitter AG hanno stretto un nuovo accordo per sfruttare l'energia verde per la produzione di acciaio. A partire dal 2028, Salzgitter AG otterrà circa 300 gigawattora di elettricità all'anno dal parco eolico Nordlicht 1 situato al largo dell'isola di Borkum. Questo equivale al consumo elettrico di circa 120.000 famiglie.

In cambio, Salzgitter AG otterrà una capacità fissa di connessione alla rete di 75 megawatt per un periodo di 15 anni.

Martijn Hagens, membro del consiglio di amministrazione di Vattenfall e responsabile della divisione Mercati, ha commentato: "La nostra collaborazione energetica con Salzgitter AG sostiene la nostra strategia a lungo termine in Vattenfall, consentendo non solo a noi ma anche ai nostri fornitori, partner e clienti di vivere in modo privo di fonti fossili". Il CEO di Salzgitter, Gunnar Groebler, ha sottolineato: "L'acciaio verde richiede energia verde - pertanto, questo accordo rappresenta un altro importante passo avanti per garantire i nostri requisiti energetici per la produzione a basse emissioni di carbonio".

Il parco eolico dovrebbe essere avviato nel 2028

Il parco eolico Nordlicht 1, situato a circa 85 chilometri a nord dell'isola del mare del Nord di Borkum, è attualmente in costruzione e previsto per il lancio nel 2028. Comprende 68 turbine eoliche, con una capacità totale di 980 megawatt. Vattenfall detiene una quota del 51% in Nordlicht 1, mentre BASF detiene il restante 49%.

Hagens ha affermato che l'energia priva di fonti fossili dai contratti di fornitura esclusiva offre competitività dei costi e "la garanzia che l'elettricità fornita proviene da fonti rinnovabili - inclusi dettagli sul tipo e la posizione specifica della produzione di energia verde". In generale, si prevede un aumento dei contratti di fornitura di energia. Vattenfall ha citato un'analisi dell'Agenzia tedesca per l'energia (Dena), secondo cui il loro volume in Germania potrebbe aumentare a 192 terawattora entro il 2030. Questo corrisponderebbe a un quarto della domanda totale di elettricità della Germania.

