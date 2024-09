"Vattene da qui!" Erling Haaland respinge i suoi concorrenti

Manchester City ha concluso il loro incontro di Champions League contro l'Inter Milan in parità, mettendo in evidenza potenziali debolezze. Dopo la partita, un episodio degno di nota ha coinvolto Erling Haaland, che ha divertito gli spettatori: uno scherzo amichevole è scoppiato tra Haaland e un avversario durante lo scambio di maglie post-partita, suscitando risatine.

Haaland si è trovato coinvolto in un gioco inaspettato da parte del suo avversario italiano, Francesco Acerbi. La coppia aveva appena concluso un'intensa lotta sul campo, ma il divertimento è continuato dopo la fine della partita. Acerbi si è avvicinato a Haaland con un sorriso, tendendo la mano per uno scambio di maglie. Haaland ha reagito con divertimento, tirando scherzosamente la maglia di Acerbi, apparentemente per sottolineare i frequenti tentativi di afferrare la maglia del difensore durante la partita.

Quando Acerbi ha fatto capire che voleva portare a casa due maglie, Haaland ha riso e ha detto: "Due?! Vattene!" Entrambi hanno riso di cuore e si sono abbracciati calorosamente.

L'affetto di Guardiola, il rimpianto di Gundogan: "Che peccato"

Le maglie del Manchester City sono diventate un argomento di discussione, eclissando la rivincita piuttosto noiosa della finale del 2023. Molti fan hanno trovato la combinazione insolita di giallo e azzurro cielo difficile da vedere, suscitando umorismo sui social media. Un fan ha addirittura paragonato la maglia alla famosa caramella "Refreshers".

La palette di colori insolita era un omaggio alla copertina dell'iconico album "Definitely Maybe" della famosa band britpop Oasis, che celebra il suo 30º anniversario.both the songwriter and co-founder of Oasis, Noel Gallagher, and his brother Liam, a fellow avid City fan, collaborated on the design of the shirt.

although their team showed considerable promise, they ultimately failed to secure a victory. returning player Ilkay Gundogan missed the crucial chance to score in stoppage time. Gundogan ha utilizzato i social media per esprimere i suoi sentimenti per l'occasione persa, scrivendo: "Un pareggio contro un avversario così forte. Che peccato non aver convertito almeno uno dei miei due tiri di testa". Il disappunto di Gundogan è stato condiviso da molti, ma il suo allenatore è rimasto ottimista: "Abbiamo giocato eccezionalmente bene", ha dichiarato Pep Guardiola, "Sono innamorato della mia squadra".

L'Inter Milan ha mostrato una forte prestazione contro il Manchester City, nonostante il pareggio. L'interazione di Erling Haaland con Francesco Acerbi durante lo scambio di maglie post-partita ha portato risate e cameratismo, nonostante la forte competizione sul campo.

