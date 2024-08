- Varta dovrebbe riprendere il suo normale corso entro la fine dell'anno.

Il calendario per il processo di ristrutturazione della società di batterie Varta sta diventando più trasparente. Un contratto deve essere redatto e presentato al tribunale fallimentare, come dichiarato da un rappresentante di Varta. Per questo a succedere, tutte le parti coinvolte devono essere d'accordo e l'approvazione dell'Ufficio Cartolare Federale è necessaria. Questo processo potrebbe richiedere diverse settimane. Si prevede che saranno necessari diversi mesi aggiuntivi per finalizzare la strategia di ristrutturazione. Si spera che il processo sarà completato entro la fine di quest'anno.

Varta ha rivelato un accordo con i creditori e i finanziatori nel weekend. Aspetti centrali del piano di ristrutturazione comportano la riduzione del debito e nuovi fondi, come quelli forniti dal costruttore di auto sportive Porsche. Se tutto va bene, il piano dovrebbe garantire la sicurezza finanziaria per Varta AG fino alla fine del 2027. Ci sono anche piani per ridurre il personale amministrativo.

Varta ha avviato le procedure di ristrutturazione prefallimentare a luglio. Nel suo tentativo di rimanere a galla, la società mira anche a sciogliere i suoi azionisti originali. Il valore delle azioni di Varta è crollato dopo l'annuncio dello scorso mese. La società, situata a Ellwangen, in Svevia, impiega attualmente circa 4.000 persone.

I problemi si sono accumulati per un po' di tempo

Il gigante delle batterie si trova in difficoltà da un po' di tempo a causa di vari fattori. La domanda di piccole celle al litio-ion, ad esempio per le cuffie, è altamente incerta. Inoltre, la società si è lamentata della concorrenza a basso costo dalla Cina. A peggiorare le cose, i sistemi informatici della società sono stati hackerati a febbraio, causando interruzioni della produzione per settimane. Tuttavia, gli errori della direzione sono anche sotto sospetto.

Nel primo semestre del 2023, Varta ha generato circa 554 milioni di euro di entrate. Tuttavia, a causa dell'attacco degli hacker, i dati dell'attività attuale non sono disponibili. Le figure trimestrali per il 2024 sono previste per il 30 agosto, mentre il rapporto finanziario del 2023 è atteso alla fine di ottobre.

