- Varta deve essere stabilizzata entro la fine dell'anno

Il futuro della gigante delle batterie in difficoltà Varta dovrebbe essere risolto entro la fine dell'anno, secondo il principale azionista Michael Tojner. "Speriamo di avere una soluzione entro la fine di agosto o all'inizio di settembre", ha detto Tojner al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Questo risultato dovrebbe quindi seguire la procedura prevista dalla legge sulla stabilizzazione e ristrutturazione delle imprese (StaRUG). "Ci vorrebbero altri due o tre mesi. Il mio obiettivo è stabilizzare Varta entro la fine dell'anno e avere una vera prospettiva per il futuro".

La società ha presentato domanda di procedimento di insolvenza a luglio. Nella sua lotta per la sopravvivenza, Varta mira a espellere gli azionisti vecchi e a far rinunciare ai creditori a una parte consistente delle loro pretese. Il valore delle azioni di Varta è crollato dopo l'annuncio. La società, con sede a Schwäbisch Gmünd, impiega attualmente circa 4.000 persone.

Porsche come salvatore?

Per garantire la produzione entro il 2027, la società ha bisogno di circa 100 milioni di euro di nuovo denaro e di una riduzione del debito, secondo le dichiarazioni precedenti del CEO Michael Ostermann. Varta deve ai grandi creditori come le banche e i fondi speculativi circa mezzo miliardo di euro. Ci sono attualmente due proposte di salvataggio: una di Tojner e del costruttore di auto sportive di Stoccarda Porsche, e un'altra di quattro fondi speculativi che hanno acquistato i prestiti di Varta dalle banche.

Sono in corso trattative che Tojner descrive come professionali ma anche difficili. Tutti i soggetti interessati vogliono evitare l'insolvenza. "Stiamo parlando con le banche, i creditori, altri investitori e anche i fondi. E speriamo di raggiungere un risultato con cui tutti possono convivere", ha detto il 58enne, che è anche presidente del consiglio di sorveglianza di Varta.

La crisi è in corso da tempo

Riguardo alla proposta congiunta con Porsche, ha detto solo in modo vago: "Una parte della nuova quota di capitale sarebbe nostra, il resto dalle banche e da Porsche. Ma ci impegneremmo anche a sottoscrivere denaro aggiuntivo se necessario per la ristrutturazione". Ora si tratta di vedere quale pacchetto è il migliore. Varta ha bisogno soprattutto di capitale: "Troppo nuovo debito, a mio avviso, sovraccaricherebbe l'azienda e in due anni ci ritroveremmo nella stessa situazione. L'azienda deve essere stabilizzata, deve poter fare ricerca - e non deve essere prosciugata".

La società delle batterie è in crisi da tempo perché gli affari non vanno più bene. La domanda di piccole celle al litio-ionici, ad esempio per le cuffie, fluttua molto. Varta si è anche recentemente lamentata della concorrenza a basso costo dalla Cina. Peggio ancora, i hacker hanno attaccato i sistemi informatici dell'azienda a febbraio, paralizzando la produzione per settimane. Ma si sospettano anche errori della direzione.

