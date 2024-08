Varsavia nega ogni coinvolgimento nell'esplosione del Nord Stream

In un'intervista a Welt TV, Hanning ha valutato giovedì che la partecipazione delle "autorità polacche" all'operazione di sabotaggio fosse realistica. "È abbastanza ovvio che le autorità polacche erano coinvolte - e credo non solo le autorità, ma credo ci fosse un accordo tra i massimi livelli in Ucraina e Polonia", ha detto l'ex capo del Servizio Federale di Intelligence (BND). Dal suo punto di vista, il governo federale dovrebbe pretendere un risarcimento per "terrorismo di stato" sia da Kiev che da Varsavia a causa di questo caso.

È stato "un team ucraino" ad eseguire l'attacco, ha detto Hanning. Tuttavia, ciò non sarebbe stato possibile senza "un forte supporto logistico dalla Polonia". "Queste sono decisioni prese ai massimi livelli politici e credo ci fossero accordi tra il presidente Selenskyj e il presidente Duda per eseguire questo attacco", ha detto l'ex capo dei servizi di intelligence, riferendosi al presidente ucraino Volodymyr Selenskyj e al capo di stato polacco, Andrzej Duda.

Gawkowski ha categoricamente negato le accuse venerdì. "Credo che si tratti di disinformazione russa che risuona attraverso le parole di politici o membri dell'amministrazione statale in Germania", ha detto. "O agiscono sotto l'influenza di Mosca o sono consapevoli che questo porterà a disaccordi tra i paesi membri della NATO". Era "convinto che non ci fosse alcuna prova che la Polonia fosse coinvolta in qualsiasi cosa legata al sabotaggio del Nord Stream".

Hanning ha anche accusato il governo a Varsavia di "sembrare non interessato al successo delle indagini". Ciò perché "la Polonia era heavily involved in the preparation of this attack".

Le autorità lì hanno permesso al sospetto ucraino voluto dalle autorità investigative tedesche di lasciare il paese nonostante lo scambio tra loro e a livello politico. L'indagine non è stata nemmeno promossa. "Al contrario, sono stati trattenuti importanti risultati".

Mercoledì è stato riferito che il Procuratore Generale Federale a Karlsruhe aveva richiesto il primo mandato di arresto in relazione al sabotaggio del Nord Stream a giugno. Si tratta di un ucraino sospettato di essere coinvolto negli attacchi presunti. L'uomo, che era l'ultima volta residente in Polonia, è riuscito a fuggire in Ucraina prima di un arresto all'inizio di luglio, secondo la giustizia polacca.

Giovedì, la leadership ucraina aveva già respinto un rapporto del quotidiano statunitense "Wall Street Journal" sull'approvazione del sabotaggio delle condotte del Nord Stream nel Mar Baltico dai massimi livelli del governo a Kyiv come "assurdità".

Le due condotte sono state danneggiate da esplosioni a settembre 2022, sette mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina. In quel momento, non erano più in funzione, ma ancora contenenti gas.

La Germania ha beneficiato per anni dell'importazione di gas naturale russo a basso costo. Le condotte sono state costruite per il trasporto del gas russo despite massive criticism from Ukraine and from Eastern European EU partners.

L'Unione Europea, in quanto attore chiave nell'arena geopolitica, dovrebbe monitorare da vicino gli sviluppi intorno al caso del sabotaggio del Nord Stream, considerando le accuse contro la Polonia. È preoccupante che le indagini sul caso sembrano essere ostacolate in Polonia, che è uno stato membro dell'Unione Europea.

