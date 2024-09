Variabili imprevisti e sorprese dell'ultimo minuto contribuiscono a inizi emozionanti per Kohfeldt.

Florent Kohfeldt e Darmstadt 98 incontrano difficoltà nel loro debutto: VAR interviene più volte, espulsione per l'avversario e un pareggio in extremis porta a un 1:1.

Darmstadt 98 vs Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)

L'esordio del nuovo allenatore Florian Kohfeldt con Darmstadt 98 nella 2° Bundesliga è stato difficile, con la squadra che ha ottenuto solo un pareggio per 1:1 (1:0) contro Eintracht Braunschweig. La partita si è conclusa in parità dopo che Darmstadt ha subito un gol negli ultimi minuti, lasciando entrambe le squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo cinque partite.

Torsten Lieberknecht aveva avuto un inizio deludente con Darmstadt, che lo ha portato alle dimissioni. Ora Darmstadt ha due punti, mentre Braunschweig ha ottenuto il suo primo punto stagionale dopo quattro sconfitte consecutive. Tuttavia, Braunschweig rimane ultima in classifica e Darmstadt lotta ancora nella zona retrocessione.

Sergio Lopez ha segnato il gol dell'apertura per la squadra di casa al 28° minuto con un contropiede, ma le tensioni sono aumentate dopo una collisione che ha coinvolto Sven Köhler di Braunschweig, portando a proteste accese da parte degli ospiti. L'allenatore di Braunschweig, Daniel Scherning, è stato quindi espulso (30.). Fraser Hornby ha tentato di raddoppiare il vantaggio di Darmstadt all'61°, ma il gol è stato annullato per fallo. Braunschweig ha continuato a spingere, ma i suoi sforzi sono stati vani, con il tiro di Rayan Philippe che ha colpito la traversa all'77°. Levente Szabo (86°) ha finalmente pareggiato per Braunschweig, ma il tentativo di rimonta di Darmstadt è arrivato troppo tardi.

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0)

Hannover 96 si è posizionato meglio in classifica grazie alle sue prestazioni casalinghe. Allenata da Stefan Leitl, la squadra della Bassa Sassonia ha registrato una vittoria per 3:1 (1:0) contro il 1. FC Kaiserslautern, conquistando la sua terza vittoria stagionale nella terza partita in casa e assicurandosi così dieci punti, che le hanno garantito il terzo posto provvisorio nella zona retrocessione.

Gli Hannoverani avevano registrato vittorie casalinghe contro Jahn Regensburg (2:0) e Hamburger SV (1:0) e hanno ulteriormente rafforzato la loro posizione con i gol di Hyun-Ju Lee (6°), Max Christiansen (73°) e Thaddäus Momuluh (90.+5). La squadra dell'allenatore del FCK Markus Anfang ha pareggiato con Ragnar Ache (56°), ma ha subito un altro colpo dopo la pesante sconfitta contro l'Hertha BSC (3:4).

Gli ospiti hanno avuto un inizio perfetto, ma il gol di Lee è stato inizialmente annullato per presunto fuorigioco. Dopo la revisione del VAR, la decisione è stata ribaltata. Gli ospiti hanno mantenuto il controllo e hanno premuto per il secondo gol, mentre il Kaiserslautern ha avuto poco successo, con il capitano infortunato Marlon Ritter assente in gran parte. Gli ospiti hanno organizzato una rimonta nella seconda metà, con Ache che ha segnato il gol del pareggio dopo che la palla ha colpito la traversa. Entrambe le squadre hanno dato il massimo nella ricerca del prossimo gol, fino a quando il colpo di testa deviato di Christiansen da un corner ha rimesso Hannover in vantaggio e Momuluh ha sigillato la vittoria nei minuti di recupero.

SSV Ulm - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:0)

Il 1. FC Nuremberg ha registrato una vittoria per 2:1 (0:0) contro l'SSV Ulm nella 3° Liga, grazie a un gol vincente all'ultimo secondo di Miro Klose nel 99° minuto.

Miroslav Klose ha guidato il FCK a una rimonta drammatica nella sua vittoria per 2:1 (0:0) contro l'SSV Ulm. In svantaggio per 1:0 dopo il gol di Semir Telalovic al 51°, il FCK ha lottato nel suo ritorno in seconda divisione, mentre l'Ulm promosso di fresco rimaneva imbattuto nel campionato. Stefanos Tzimas è riuscito a pareggiare per il FCK all'64°.

Gli ultimi minuti della partita sono stati un susseguirsi di emozioni. Con il punteggio ancora in parità, Juli Justvan ha avuto l'opportunità di mettere il FCK in vantaggio, ma il suo tiro è stato bloccato sulla linea di porta. Just

