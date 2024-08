- Vari fattori che inducono alcuni a rimanere single

Non tutti coloro che attualmente sono single sono ansiosi di cambiare questa situazione. Tuttavia, molte persone desiderano un compagno, ma le cose non vanno come previsto. Perché? I ricercatori greci Menelaos Apostolou e Elli Michaelidou si sono occupati di questo problema. Hanno identificato 17 fattori che possono rendere difficile o semplice trovare un partner.

La diffusione elevata di single involontari solleva preoccupazioni sulle sue cause, hanno detto i ricercatori. Per il loro studio, hanno intervistato 1432 persone, 734 donne (età media 35 anni) e 698 uomini (età media 39 anni). Il gruppo era composto da persone non sposate e da single volontari o involontari.

Lo studio ha esaminato l'influenza di 17 diverse caratteristiche e tratti della personalità che sono cruciali per il successo delle relazioni e che non lo sono. Sono:

Flessibilità Indice di massa corporea (IMC) Capacità di riconoscere i tentativi di flirt Schizzinoso Coscienziosità Loquace Ammiccante Apertura sessuale Regolazione delle emozioni Apertura Autostima Valore percepito del partner Funzione sessuale Timidezza Attractiva percepita Orientamento sessuale Figli da relazioni passate

Lo studio ha esplorato la possibile relazione tra questi fattori e il single involontario. Non è il primo studio che cerca di risolvere il problema della discrepanza - il paradosso che le società con quasi totale libertà di scelta del partner hanno una alta percentuale di single involontari. L'approccio di Menelaos Apostolou e Elli Michaelidou è innovativo poiché esaminano più fattori e le loro correlazioni. I risultati della valutazione rivelano che ci sono fattori decisivi che aumentano la probabilità di rimanere single e non trovare un partner nonostante il desiderio. Tuttavia, questi sono diversi caratteristiche per uomini e donne.

Le donne e gli uomini rimangono single per ragioni diverse

Il risultato: nessun fattore singolo porta all'essere single involontario. Solo quando alcune caratteristiche si combinano diventa difficile. Poche abilità nel flirt sono un fattore negativo per entrambi i sessi. Non sorprende, poiché il flirt è un'abilità fondamentale, senza cui non ci sono approcci iniziali. Nelle donne, le cose diventano senza speranza solo quando, oltre a scarse abilità nel flirt, ci sono anche modestia sessuale, schizzinosità nella scelta del partner e bassa adattabilità. Allora, un periodo prolungato di single è quasi inevitabile.

Poche abilità nel flirt sono anche un fattore negativo per gli uomini. Tuttavia, formano un diverso cluster di fattori negativi rispetto alle donne. In loro, ci sono: scarsa regolazione emotiva, bassa autostima. Inoltre, c'è un aumento dell'Indice di massa corporea (IMC) e funzione sessuale compromessa.

Un risultato è lo stesso per entrambi i sessi: senza buone abilità nel flirt, nulla funziona. Tuttavia, sono solo un punto di partenza, gli individui interessati dovrebbero anche considerare altri fattori negativi e lavorare su di loro se necessario, se vogliono trovare un partner.

