Storia Olimpica: Germania Vince la Prima Medaglia d'Oro nella Ginnastica Ritmica. Darja Varfolomeev Trionfa Dopo una Prestazione Eccezionale in Tutte le Specialità. Margarita Kolosov Manca il Podio per Un Pelo.

Darja Varfolomeev ha fatto storia. 345 giorni dopo il suo trionfo in cinque eventi ai Campionati del Mondo, la 17enne di Schmiden è diventata la prima tedesca a vincere una medaglia d'oro olimpica nella ginnastica ritmica. Varfolomeev ha trionfato a Parigi con un punteggio di 142.850 punti nella gara individuale utilizzando cerchio, palla, clavette e nastro, e ha pianto di gioia nell'apprendere i risultati. Si tratta anche della prima medaglia per la Federazione Tedesca di Ginnastica (DTB) ai Giochi di Parigi e della prima medaglia olimpica di ginnastica dal bronzo vinto da Regina Weber a Los Angeles nel 1984.

Il secondo posto è andato a Borjana Kaleyn della Bulgaria con 140.600 punti, seguita dalla favorita italiana Sofia Raffaeli con 136.300 punti. La campionessa tedesca di tutte le specialità Margarita Kolosov di Potsdam ha concluso al quarto posto con 135.250 punti.

Varfolomeev ha avuto una prestazione traballante nelle qualificazioni del giorno precedente. Ha dovuto utilizzare un cerchio di riserva dopo che il primo era rotolato via, e un nodo nel nastro le è costato punti preziosi. Nonostante questi intoppi, ha concluso seconda nelle qualificazioni dietro Raffaeli e davanti a Kaleyn.

Ultima Medaglia Vinta dalla Madre di Leroy Sané

Nella finale, Varfolomeev è stata impeccabile. Ha presentato le sue routine ad alto livello con concentrazione e apparente facilità, costruendo un vantaggio di 2,3 punti dopo tre attrezzi. Dopo l'ultima routine con il nastro, ha abbracciato il suo allenatore, Yuliya Raskina, in un momento di sollievo.

La ginnastica ritmica è uno sport olimpico dal 1984, quando Regina Weber divenne la prima e unica tedesca a vincere una medaglia, un bronzo. Weber è la madre del calciatore nazionale Leroy Sané. La medaglia d'oro di Varfolomeev ha anche suggellato una carriera straordinaria. Ha iniziato lo sport all'età di tre anni, seguendo sua madre. All'età di 12 anni, si è trasferita da Barnaul, in Russia, in Germania senza i suoi genitori e senza conoscere la lingua. Grazie al nonno tedesco, è stata in grado di cambiare cittadinanza. Ora, vive a Fellbach vicino a Stoccarda con suo padre e un Chihuahua. Sua madre era presente alla vittoria della medaglia d'oro a Parigi.

"Aveva potenziale quando è arrivata", ha detto Raskina, che allena Varfolomeev da quando si è trasferita in Germania. Da juniores, Varfolomeev era "okay", ha ricordato Raskina. "L'abbiamo costruita piano, senza stress". La determinazione di Varfolomeev l'ha resa il volto della ginnastica ritmica tedesca. Due anni fa, ha vinto il suo primo titolo mondiale con le clavette, e lo scorso anno ha ottenuto una vittoria in cinque eventi a Valencia, un'impresa

