- Varfolomeev: Il giro d'onore nella scuola per la vittoria olimpica

La campionessa olimpica Darja Varfolomeev ha deliberatamente preso un anno in più di scuola per raggiungere il massimo successo sportivo della sua carriera. "Ho dedicato la mia vita a questo, sto prendendo un anno di scuola e dovrò ripetere la 10ª classe", ha detto la 17enne a "Der Spiegel" in un'intervista. È diventata la prima tedesca della storia a vincere l'oro nella ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi. "Ho potuto crederci solo quando ho finito l'ultima esercitazione con il nastro e ho saputo di non aver commesso un grosso errore". Varfolomeev si allena a Schmiden, vicino a Stoccarda.

