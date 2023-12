Vans affronta il boicottaggio di Hong Kong per la controversia sul design delle sneaker

La decisione dell'azienda di ritirare il design proposto è stata accolta con indignazione sui social media, dove gli utenti hanno iniziato a caricare video e foto di loro stessi che gettavano le scarpe da ginnastica Vans nella spazzatura e addirittura le davano alle fiamme.

Il concorso Vans Custom Culture, che si tiene ogni anno, invita il pubblico a presentare i propri modelli di scarpe; il vincitore di una votazione online riceverà 25.000 dollari e le sue sneakers saranno prodotte dal marchio.

Dopo l'apertura delle votazioni la scorsa settimana, un progetto è salito rapidamente in cima alla classifica, raccogliendo, secondo quanto riferito, decine di migliaia di voti: una scarpa che ha come tema le proteste di un mese nella città semi-autonoma.

Il disegno, attribuito a un utente canadese di nome Naomiso, presenta una bauhinia rossa, il fiore della bandiera di Hong Kong, e uno degli ombrelli gialli sinonimo delle proteste pro-democrazia del 2014. Le illustrazioni sul lato della sneaker raffigurano una folla di manifestanti con maschere antigas, occhiali e elmetti.

Sabato, quando mancava ancora una settimana di votazioni, la proposta è stata rimossa dal sito web del concorso. In una dichiarazione pubblicata su Facebook in cinese e in inglese, il marchio ha affermato che "un piccolo numero di proposte artistiche è stato rimosso... per sostenere lo scopo della Custom Culture".

"In quanto marchio aperto a tutti, non abbiamo mai preso una posizione politica e pertanto rivediamo i progetti per assicurarci che siano in linea con i valori di rispetto e tolleranza da sempre sostenuti dalla nostra azienda, nonché con le linee guida chiaramente comunicate per questo concorso", si legge nel comunicato, senza fare riferimento specifico al progetto a tema di protesta.

La dichiarazione ha suscitato la condanna dei sostenitori della protesta di Hong Kong sui social media, dove numerosi post sono stati accompagnati dall'hashtag #boycottVans. Alcuni utenti hanno insinuato che la decisione contraddiceva la storia e l'identità di Vans come marchio di skateboarding radicato nella ribellione giovanile, mentre altri hanno creato poster satirici che modificavano lo slogan del marchio, "Off the Wall", in "Lick the Great Wall" (Lecca la Grande Muraglia), una battuta sul fatto di piegarsi alle pressioni cinesi.

Hong Kong e Pechino hanno da tempo rapporti difficili. Sebbene Hong Kong faccia parte della Cina, è anche una città semi-autonoma con una propria lingua, una propria valuta, un proprio sistema legale e una propria cultura. Negli ultimi anni, i suoi cittadini si sono allontanati sempre di più e alcuni hanno addirittura chiesto l'indipendenza dalla Cina.

Le proteste di quest'estate hanno visto il sentimento anti-cinese in pieno vigore. I manifestanti hanno bruciato bandiere cinesi e le hanno gettate nel porto e hanno scritto con lo spray "Hong Kong non è la Cina" sui muri della città.

"Questa è una grande mossa contro la libertà di parola di tutti i combattenti per la libertà di Hong Kong", ha scritto un utente di Twitter, riferendosi alla controversia sulle Vans. "Ora capisco che non posso continuare a sostenere il vostro marchio".

La catena di scarpe da ginnastica Dahood, che gestisce diversi negozi Vans in franchising a Hong Kong, ha annunciato domenica la sospensione delle attività in tre sedi a causa delle "polemiche causate dal concorso di design Custom Culture".

Le diffuse proteste antigovernative, iniziate a giugno per una legge sull'estradizione, poi ritirata, sono diventate sempre più violente nelle ultime settimane. Venerdì sera un secondo manifestante è stato colpito da un'arma da fuoco durante gli scontri tra manifestanti e agenti di polizia. Domenica un autista ha falciato i manifestanti con un taxi ed è stato successivamente picchiato a sangue dalla folla.

Vans si aggiunge a una lista crescente di aziende che hanno affrontato le critiche dei consumatori di Hong Kong e della Cina per aver preso posizione sulle proteste. Durante il fine settimana, i manifestanti hanno attaccato e vandalizzato le sedi di aziende legate alla Cina continentale, molte delle quali avevano chiuso in anticipo.

A giugno, Nike ha ritirato una serie di prodotti in Cina dopo che uno stilista ha suscitato reazioni sui social media per aver espresso sostegno alle proteste. Anche Versace, Coach e Givenchy sono finiti sotto il fuoco dei consumatori cinesi per prodotti che non identificavano Hong Kong come parte della Cina.

La CNN ha contattato Vans per un commento.

Fonte: edition.cnn.com