- Vandalismo persistente dei treni a causa di segni di graffiti.

Graffiti che deturpano regolarmente i tram e i treni locali nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. A livello nazionale, i costi di riparazione e pulizia ammontano a milioni di euro, con danni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore generalmente meno gravi, secondo un'indagine della dpa. Punti di vista di diversi fornitori di trasporti nel Nord-Est:

ODEG: Un rappresentante della Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) ha rifiutato di fornire cifre specifiche, ma ha ammesso un aumento della tendenza alla vandalizzazione dei treni, inclusi graffiti, che richiedono pulizie e riparazioni più frequenti. L'ODEG gestisce diverse linee ferroviarie regionali nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, come quella tra Rostock e Binz e un'altra da Rehna a Parchim.

Rostock: La società dei tram di Rostock non raccoglie statistiche sui graffiti, ha rivelato un portavoce. Di tanto in tanto, i tram vengono imbrattati. La dimensione dei graffiti può variare, ma è particolarmente difficile eliminarli dai tram adornati con pubblicità. "Quando rimuoviamo i graffiti, la pubblicità spesso subisce danni significativi e talvolta deve essere completamente sostituita", hanno dichiarato. Non sono stati forniti stime dei danni. La vandalizzazione nei bus e nei tram è ora piuttosto rara, poiché tutti i veicoli sono dotati di videosorveglianza.

Schwerin: La Nahverkehr Schwerin GmbH ha indicato che i danni causati dai graffiti sui veicoli rimangono relativamente bassi. Di solito ci sono due o tre casi all'anno. L'anno scorso i danni causati dai graffiti e da altri atti di vandalismo sono stati di circa 10.800 euro, in calo rispetto ai circa 13.000 euro dell'anno precedente.

Milioni di danni a livello nazionale

Un rappresentante della Deutsche Bahn ha spiegato che questi danni vengono tracciati solo a livello nazionale e non per stati federali singoli. Nel 2023, la Deutsche Bahn ha segnalato circa 33.400 casi di vandalismo, leggermente inferiori rispetto al 2022 (35.000). Il numero di danni causati dai graffiti lo scorso anno è stato di circa 22.700, in calo rispetto ai 24.000 del 2022. "I punti caldi regionali per la vandalizzazione sono generalmente le aree metropolitane. Il costo finanziario dei graffiti rimane costantemente intorno ai 12 milioni di euro", ha detto. Le forze di sicurezza della Deutsche Bahn catturano più di 3.200 vandali all'anno.

I graffiti sui tram e sui treni fortemente imbrattati nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore richiedono pulizie costose e approfondite per le società di trasporto come l'ODEG. Nonostante le difficoltà nel rimuovere i graffiti dai tram heavily advertised, è ancora dannoso, causando danni significativi alla pubblicità.

Leggi anche: