Vance risponde a Walz che chiama il biglietto del Partito Repubblicano "strano"

Per l'intera intervista di Dana Bash a JD Vance, guarda "State of the Union" domenica alle 9 a.m. ET.

"Penso che il problema siano due persone, Kamala Harris e Tim Walz, che non si sentono a loro agio nella loro pelle perché non sono a loro agio con le loro posizioni politiche per il popolo americano", ha detto JD Vance a Dana Bash di CNN in un'intervista in programma per domenica a "State of the Union".

"E così invece di dire agli americani come renderanno la loro vita migliore, si dedicano a dare nomignoli. Penso che sia strano, Dana, ma guarda, possono chiamarmi come vogliono".

Le dichiarazioni di Vance sono arrivate mentre i democratici si concentrano su un messaggio che deriva da Walz - settimane prima della sua scelta come compagno di ticket di Harris - che ha descritto l'ex presidente Donald Trump e Vance come "semplicemente strani" in un'intervista su MSNBC.

Bash ha notato che Harris e Walz hanno discusso di posizioni politiche e stanno cercando di definire il biglietto repubblicano agli occhi degli elettori.

"Dana, se vai sul sito di campagna di Kamala Harris in questo momento, non ci sono ancora posizioni politiche su ciò che faranno", ha detto Vance. "Penso che sia really insulting to Americans".

Il sito di campagna di Harris include biografie del vicepresidente e di Walz, nonché sezioni per le donazioni, il volontariato e i gadget, ma non include una sezione che espone le posizioni politiche.

Vance ha criticato l'assenza di posizioni politiche chiare da parte del biglietto democratico, sottolineando che il sito di campagna di Harris non include tale informazione. Questa mancanza di discussione sulle politiche in politica può portare a nomignoli invece di affrontare i bisogni del popolo americano.

Leggi anche: