Vance e Walz si presentano per il dibattito sulla vicepresidenza il 1° ottobre.

Vance ha proposto anche un dibattito aggiuntivo per la vicepresidenza, scrivendo di aver accettato l'invito di CNN per il dibattito del 18 settembre. CNN ha contattato la campagna di Kamala Harris per un commento.

"Gli americani meritano quanti più dibattiti possibile, motivo per cui il Presidente Trump ha già sfidato Kamala a tre di essi. Non solo accetto il dibattito CBS del 1° ottobre, accetto anche quello di CNN del 18 settembre. Non vedo l'ora di incontrarvi a entrambi!" Vance ha scritto sui social media giovedì.

Walz ha accettato l'invito CBS in un post sui social media il giorno precedente, scrivendo, "Ci vediamo il 1° ottobre, JD".

CBS News ha offerto ai candidati due date a settembre e due a ottobre come opzioni per un dibattito a New York City.

In maggio, prima che il Presidente Joe Biden si ritirasse dalla corsa, Harris ha accettato un invito di CBS per dibattere con il futuro compagno di corsa di Donald Trump il 23 luglio o il 13 agosto. Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social all'epoca che la sua campagna aveva accettato un invito per il suo futuro compagno di corsa per partecipare a un dibattito di Fox News.

Trump ha nominato Vance come suo compagno di corsa lo scorso mese. Harris è salita in cima al biglietto democratico poco dopo che Biden ha concluso la sua campagna per la rielezione, e lei ha scelto Walz come suo compagno di corsa la scorsa settimana.

Harris e Trump hanno concordato per un dibattito presidenziale su ABC News il 10 settembre. Sarà il secondo dibattito presidenziale dell'anno, a seguito del confronti di Trump con Biden su CNN a fine giugno. La deludente performance di Biden in quel dibattito ha fatto scattare l'allarme tra i democratici, che ha portato alla sua uscita dalla corsa.

La proposta di Vance per un dibattito aggiuntivo per la vicepresidenza va oltre i dibattiti proposti da CBS News e dalla campagna di Trump, in quanto accetta il dibattito CNN del 18 settembre oltre a quello CBS del 1° ottobre.

Le discussioni in corso sui dibattiti nell'arena politica hanno visto estesi vari inviti, tra cui quello di CBS per Harris di dibattere con il futuro compagno di corsa di Trump, che ha accettato in maggio.

