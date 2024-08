- Vance chiarisce: c'è incomprensione per le sue osservazioni sulle "donne gatte"

Il candidato alla vicepresidenza J.D. Vance difende i suoi commenti passati

Durante un'intervista con NBC News, J.D. Vance, il candidato alla vicepresidenza del Partito Repubblicano negli Stati Uniti, ha sostenuto i suoi precedenti commenti su "donne senza figli, appassionate di gatti". Ha dichiarato: "Ho un sacco di rimpianti, ma gli scherzi di tre anni fa non sono tra questi". Quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto non fare quei commenti, ha ammesso: "Certo, mi dispiace che molte persone abbiano frainteso, ma così è la vita, no?". Nonostante ciò, Vance ha confermato la sua intenzione di continuare a usare l'umorismo e il sarcasmo nel suo discorso.

Riemergono commenti controversi

Dopo la sua nomina a candidato alla vicepresidenza di Donald Trump durante la convention del Partito Repubblicano a Milwaukee a metà luglio, i commenti controversi di Vance sulle donne senza figli hanno attirato nuovamente l'attenzione. In un'intervista del 2021, aveva definito politici democratici di spicco come la vicepresidente Kamala Harris (che ora si candida alla presidenza) "donne senza figli, appassionate di gatti", insoddisfatte della loro vita e determinate a rendere insoddisfatta anche l'intera nazione. Questo video è stato ripreso dopo la sua nomina e rapidamente è diventato virale.

Bassi consensi

Vance ha fatto commenti simili in passato riguardo alle persone senza figli. Ha proposto che coloro che non hanno figli dovrebbero avere meno influenza in una democrazia e pagare una aliquota fiscale più alta. I sondaggi mostrano che Vance ha un consenso inferiore rispetto a Tim Walz, candidato democratico alla vicepresidenza. Tuttavia, è importante notare che i candidati alla vicepresidenza negli Stati Uniti non influenzano significativamente l'esito delle elezioni presidenziali. L'elezione del 5 novembre si svolgerà tra l'ex presidente Trump e il candidato democratico, il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Si prevede una corsa serrata.

Risveglio della polemica

Nonostante la sua nomina come candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti, i commenti discreditati di J.D. Vance sulle donne senza figli sono riemersi, causando un risveglio della polemica contro di lui.

Risvolti transatlantici

Questi commenti controversi di Vance negli Stati Uniti hanno anche scatenato discussioni e opinioni tra gli esperti politici in Europa, evidenziando la portata e l'impatto di tali commenti nella sfera politica globale.

