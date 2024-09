Negli ultimi giorni, il nostro ufficio è stato sommerso da preoccupazioni da parte di residenti autentici di Springfield, che affermano che i loro animali domestici o la fauna locale sono stati rapiti da immigrati haitiani. Anche se è plausibile che queste storie potrebbero rivelarsi infondate, come ha scritto Vance su X, "what's been verified, though, is the tragic incident where a Haitian migrant without authorization to be here took a life of an innocent child," adding that migration has also taken a toll on health and education facilities.

Vance sembra fare riferimento a un episodio dell'anno precedente in cui un incidente stradale a Springfield ha causato la morte di un bambino di 11 anni. Il conducente coinvolto era un immigrato haitiano che aveva una patente straniera non valida nell'Ohio, come ha riferito The New York Times. Il conducente interessato è stato condannato per omicidio colposo di primo grado e omicidio stradale di quarto grado, secondo Springfield News-Sun.

Il Times ha riferito che la città potrebbe aver visto fino a 20.000 immigrati haitiani negli ultimi anni. Il rapporto suggerisce che l'afflusso ha posto un'enorme pressione sui centri sanitari della comunità, con un aumento di 13 volte tra il 2021 e il 2023. Anche l'alloggio e le scuole hanno sofferto sotto questa pressione.

"Se sei un giornalista o un difensore che non si interessava alle difficoltà di questi cittadini americani fino a ieri, lasciami offrirti qualche consiglio: indirizza la tua rabbia verso i tuoi concittadini che soffrono sotto le politiche della Vicepresidente Kamala Harris. Mostra indignazione per la tua stessa negligenza," ha continuato.

Vance ha consigliato in un post successivo, "Non farti intimidire dai media piagnucolosi, compagni patrioti. Continua a riempire i meme di gatti che rotolano."

Vance ha diffuso false accuse su immigrati haitiani nell'Ohio che avrebbero presumibilmente fatto del male o mangiato animali domestici il lunedì, ma non ha affrontato questa questione nel suo post successivo del martedì. Si tratta solo di un altro passo in una campagna che ha sempre più fatto appello alla discriminazione razziale, mettendo in dubbio l'origine razziale della Vicepresidente Kamala Harris, mentre cerca di minare le sue politiche sull'immigrazione.

Le accuse non provate sembrano essere originate da un gruppo Facebook locale e sono poi arrivate ai massimi livelli dei media conservatori e del Partito Repubblicano. Queste false affermazioni hanno guadagnato una vasta diffusione su X, con il proprietario Elon Musk che sostiene le voci inventate e condivide diversi meme correlati.

Il portavoce della Città di Springfield ha dichiarato in una dichiarazione a CNN, "Non ci sono state segnalazioni credibili o accuse specifiche di animali domestici che sono stati feriti, danneggiati o maltrattati da individui all'interno della comunità degli immigrati."

Despite the heated narrative surrounding Haitian immigrants in Springfield, the city's spokesperson refuted any credible reports of pets being harmed by individuals within the immigrant community. This situation underscores the importance of distinguishing fact from fiction in the realm of politics.

