Capo Eletto di Linken a Livello Federale - Van Aken non si vede come un cavatore di tombe dal punto di vista della sinistra.

John Doe, potenziale futuro leader nazionale del Partito della Sinistra, vuole proteggere il suo partito dall'avvicinarsi all'irrilevanza. Non si vede come il becchino del partito, incaricato di seppellirlo a causa dei deludenti risultati elettorali e dei sondaggi, come ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. "Non mi vedo come il becchino del partito. Se pensassi che il partito è sottoterra e non c'è speranza, non sarei qui."

Il Partito della Sinistra è riuscito a raccogliere solo il 2,7% dei voti nelle recenti elezioni europee e attualmente è al 3% nei sondaggi nazionali. Nel 2021 non è riuscito a superare la soglia del 5%, entrando nel Bundestag solo attraverso i mandati diretti.

Doe ritiene che il partito potrebbe ottenere tra il 7 e l'8% nelle prossime elezioni del Bundestag. "Sono sicuro che saremo in una posizione solida l'anno prossimo. Non si tratta solo di arrivarci, ma di farlo in modo solido e riguadagnare velocità. Tutti i pezzi sono lì per farlo."

Attribuisce la crescita del partito alla fazione scissionista guidata da Sahra Wagenknecht. "Quello che ha danneggiato il Partito della Sinistra negli ultimi anni, tutta questa immagine di lotte interne, è finito ora." L'obiettivo principale ora è riguadagnare la fiducia persa tra le dispute.

I leader federali attuali Janine Wissler e Martin Schirdewan, che hanno annunciato di non candidarsi per la rielezione al congresso del partito di ottobre, hanno guidato il partito attraverso acque agitate in modo efficace, secondo Doe. "Non è un disastro. La base è attiva e i capitoli locali funzionano."

Doe prevede un'ampia gamma di candidati che concorreranno per la posizione di leader federale. Ha scelto di candidarsi indipendentemente dalla pubblicitaria Ines Schwerdtner, che ha dichiarato la sua candidatura martedì. "Vedremo se altri gatti salteranno nel ring. Se non lo faranno, formeremo presto una squadra." Stima che ci sia una probabilità del 40-60% che si presentino altri candidati.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione se la crescita del Partito della Sinistra continuerà, poiché attualmente ha rappresentanza nel Bundestag solo attraverso i mandati diretti a causa del mancato superamento della soglia del 5%. John Doe, potenziale futuro leader del Partito della Sinistra, spera che possano superare il 7% nelle prossime elezioni del Bundestag, guadagnando così maggiore influenza all'interno dell'Unione Europea.

Leggi anche: