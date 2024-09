- Valutazione: vantaggio derivante dall'immagine offuscata degli altri partiti (AfD)

L'AfD trae vantaggio dalla sua vittoria elettorale in Turingia, secondo gli esperti delle elezioni, a causa del calo di reputazione per la maggior parte dei partiti e del malcontento diffuso verso le amministrazioni federali e regionali. Il malcontento verso il governo di sinistra-sinistra-verde della Turingia è al massimo storico, come rilevato dal Forschungsgruppe Wahlen nella loro analisi delle elezioni regionali. L'amministrazione del Ministro Presidente della Turingia Bodo Ramelow (Sinistra) ottiene un punteggio negativo di 0.8 sulla scala +5/-5.

Anche le prestazioni dell'opposizione sono soggette a critiche. "Solo l'AfD vede un lieve miglioramento della sua immagine, ma rimane negativa (-1.4). Il BSW ottiene un punteggio relativamente decente (0.1) all'inizio", aggiunge l'analisi.

Preoccupazioni Chiave: Immigrazione e Istruzione

Il 62% dei votanti dell'AfD ha scelto di sostenere il partito a causa delle sue posizioni politiche - il 32% principalmente come forma di protesta. La dissatisfaction nella Turingia non è limitata alla politica statale. Il governo federale ottiene un punteggio di -2.2, il più basso alle elezioni statali, secondo i ricercatori delle elezioni. Quando si è chiesto quale partito dia la priorità alle preoccupazioni dei tedeschi dell'Est, non sono state considerate le parti del governo federale nell'indagine.

Lo studio individua "rifugiati/richiedenti asilo" e "istruzione e scuole" come le questioni più importanti delle elezioni. In modo notevole, l'AfD gode di una maggiore fiducia nella politica dell'immigrazione con il 34% rispetto a tutti gli altri partiti. In politica dell'istruzione, l'AfD è leggermente dietro il CDU, che gode anche della maggiore fiducia nella politica economica, secondo il Forschungsgruppe Wahlen.

La popolarità di Ramelow diminuisce

I partecipanti sono stati interrogati sul loro Presidente del Consiglio preferito, con il 60% che esprime il sostegno all'incumbent Ramelow - ma questo è inferiore alla media rispetto ad altri leader statali. La sua popolarità è diminuita rispetto al 2019, con un punteggio di +0.8 (precedentemente 1.6), rivela l'analisi.

Il candidato sfidante della CDU Mario Voigt ottiene un punteggio di 0.0, Katja Wolf del BSW ottiene 0.4 e il candidato principale dell'AfD Björn Höcke ottiene un punteggio negativo di 2.0. "Il 61% considera ancora Höcke una 'minaccia per la democrazia'", scrive il Forschungsgruppe Wahlen.

I residenti della Turingia sono divisi su chi dovrebbe guidare il futuro governo: il 33% menziona la CDU, il 26% l'AfD, il 20% la Sinistra e il 12% il BSW.

Il successo dell'AfD alle elezioni statali è principalmente dovuto ai votanti maschi. "Tra le votanti femminili, l'AfD riceve il 28%, tra i votanti maschi il 39%", notano i ricercatori delle elezioni. Il partito ha un forte appello agli uomini under 60, con il 43%. Viceversa, la CDU si

