- Valutazione: un'intervento efficace per il clima dipende dalla giusta combinazione di strategie

Nonostante le numerose misure di protezione del clima implementate a livello mondiale negli ultimi 20 anni, grazie a regolamentazioni, sovvenzioni o incentivi di prezzo, è spesso difficile determinare quali di queste siano effettivamente efficaci. Recenti ricerche rivelano che solo 63 su 1.500 misure per il clima implementate a livello mondiale negli ultimi due decenni hanno portato a riduzioni delle emissioni sostanziali.

Una riduzione di almeno il 5-10% è stata considerata significativa, con un valore medio del 19% nei casi di successo.

Le similitudini tra questi successi, come riportato nella rivista "Science", sono l'utilizzo di tasse e incentivi di prezzo e l'impiego di una miscela di strategie. La coautrice principale Annika Stechemesser dell'Istituto di Ricerca sull'impatto del clima di Potsdam (PIK) spiega: "I nostri risultati dimostrano chiaramente che il successo delle misure per il clima dipende dalla combinazione appropriata di strumenti".

Più non significa sempre meglio

Lo studio suggerisce che fare affidamento esclusivamente sulle sovvenzioni o sulla regolamentazione non è sufficiente. "Più non significa sempre meglio", afferma Nicolas Koch, altro coautore principale del PIK e dell'Istituto di Ricerca sul clima e i beni comuni (MCC).

I divieti, come quelli sulle centrali elettriche a carbone nel settore dell'elettricità o sulle auto a benzina nel trasporto, forniscono esempi di questo: i ricercatori non hanno trovato casi in cui tali divieti da soli abbiano portato a riduzioni delle emissioni significative. Solo quando combinati con tasse e incentivi di prezzo si sono dimostrati efficaci.

Per questo studio, il team di ricerca guidato dal PIK e dal MCC ha valutato 1.500 misure per il clima di 41 paesi su 6 continenti dal 1998 al 2022.

Diversi paesi, diversi approcci

Una miscela di misure si è dimostrata particolarmente efficace nei paesi economicamente sviluppati. Ad esempio, in Germania, la riforma dell'ecotassa del 1999 e il pedaggio per i camion del 2005 sono state identificate come misure di successo nel settore dei trasporti. Questa è l'unica combinazione che ha portato finora a riduzioni delle emissioni significative in Germania.

Altri paesi optano per una diversa varietà di misure: ad esempio, gli Stati Uniti migliorano il traffico offrendo incentivi fiscali, sovvenzioni per veicoli ecologici e standard di efficienza CO2.

Nel Regno Unito, la combinazione di un prezzo minimo di CO2, sovvenzioni per l'energia rinnovabile e un piano di eliminazione del carbone si è dimostrata efficace nel settore dell'elettricità.

In Svezia, la combinazione di prezzo del CO2 e programmi di finanziamento per la ristrutturazione e il sostituzione dei sistemi di riscaldamento è stata efficace nel settore degli edifici.

Le misure non possono essere replicate 1:1

I risultati possono essere utilizzati per determinare le migliori pratiche. "In settori come gli edifici, l'elettricità, l'industria e i trasporti, e sia nei paesi sviluppati che spesso trascurati in via di sviluppo", dice Koch.

