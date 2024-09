Valutazione: Trump afferma erroneamente che Harris sostiene il ripristino del servizio militare obbligatorio

Trump ha dichiarato in una riunione a Las Vegas che votare per Harris significa appoggiare una guerra con la Russia e reintrodurre la coscrizione, un sistema che costringe alcuni uomini a prestare servizio militare obbligatorio.

Trump ha continuato, "Qualcuno è favorevole alla coscrizione, gente? È questo che stanno facendo. Lei sta discutendo apertamente di riportare la coscrizione. Vuole reintrodurre la coscrizione, mandare i vostri figli in una guerra che non avrebbe mai dovuto accadere."

Verifica dei Fatti: La dichiarazione di Trump è poco attendibile. Harris non ha mai menzionato il concetto di reintrodurre la coscrizione e non ha proposto simili misure.

Né la campagna di Trump né i rappresentanti di Harris hanno risposto alla richiesta di CNN di fornire prove a sostegno di questa affermazione nel weekend. Un membro dello staff della campagna di Harris ha dichiarato, "Non abbiamo idea di cosa stia parlando."

Gli Stati Uniti non hanno applicato la coscrizione dal 1973, dopo il loro ritiro dal Vietnam. (Trump ha ricevuto cinque esenzioni dalla chiamata alle armi durante il draft del Vietnam, quattro delle quali per il suo status di studente universitario, e la quinta per una diagnosi medica di speroni ossei del tallone.) Dal 1973, il paese si basa su una forza militare volontaria.

Per reintrodurre la coscrizione, sarebbe necessario far passare una legge dal Congresso.

Situazione Attuale

I cittadini maschi degli Stati Uniti e gli immigrati non cittadini di sesso maschile di età compresa tra 18 e 25 anni sono già legalmente obbligati a registrarsi in un sistema federale di database noto come Sistema di Servizio Selettivo, che potrebbe potenzialmente essere utilizzato per coscrivere individui alle forze armate in caso di una futura coscrizione.

La fonte dell'affermazione di Trump del venerdì rimane un mistero, ma c'è stata una certa copertura mediatica recente riguardante il Sistema di Servizio Selettivo. Alcuni membri del Congresso stanno discutendo iniziative separate per registrare automaticamente gli uomini nel database quando raggiungono i 18 anni e per iniziare a richiedere alle donne di registrarsi.

Entrambe le proposte incontrano una forte resistenza da parte del Congresso e potrebbero non diventare legge. In ogni caso, nessuna delle due proposte mira a resuscitare la coscrizione, e Harris stessa non ha sostenuto la sua reintroduzione.

L'affermazione di Trump secondo cui Harris vuole reintrodurre la coscrizione è non verificata, poiché non ha sostenuto una simile politica. Interessantemente, alcuni membri del Congresso stanno discutendo proposte per registrare automaticamente gli uomini per il Sistema di Servizio Selettivo a 18 anni e richiedere alle donne di registrarsi, ma queste iniziative non mirano a risuscitare la coscrizione.

Leggi anche: