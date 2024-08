- Valutazione: la dichiarazione di Boateng riguardo al suo ex partner è accettabile per essere presa in considerazione.

Nel processo riguardante i commenti fatti dall'ex calciatore Jerome Boateng sulla sua ex fidanzata Kasia Lenhardt durante un'intervista, c'è solo una cosa che non può più ripetere. La madre di Lenhardt, scomparsa nel 2021, aveva tentato di far emettere a Boateng un'ordinanza di cessazione per cinque ulteriori commenti in un'udienza di appello. Purtroppo per lei, il Tribunale regionale di Berlino ha respinto tale richiesta, come recentemente annunciato. Di conseguenza, la causa per ordinanza di cessazione della madre di Lenhardt si è conclusa con una sconfitta nel secondo processo.

Il tribunale di primo grado non ha accolto la richiesta della madre di Lenhardt di far emettere a Boateng un'ordinanza di cessazione per ulteriori commenti durante la prima udienza. A causa della decisione del Tribunale regionale di Berlino, il caso della madre di Lenhardt contro Boateng presso il tribunale di primo grado si è rivelato infruttuoso.

