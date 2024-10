Valutazione dopo un stupro alla stazione della metropolitana di Monaco

In agosto 2023, si è verificato un atto criminale in una stazione della metropolitana di Monaco, dove un individuo afghano ha aggredito un visitatore polacco di 18 anni. Di conseguenza, l'uomo sta scontando una pena detentiva. Questo incidente ha fatto anche notizia in Polonia.

All'uomo è stata inflitta una pena detentiva di quattro anni per il suo comportamento sessuale inappropriato nei confronti del giovane turista nella stazione della metropolitana di Monaco. Il tribunale regionale di Monaco ha stabilito che l'uomo afghano aveva toccato in modo inappropriato, spogliato e molestato sessualmente il 18enne, che era leggermente maggiorenne, gravemente ubriaco e incapace, per circa mezz'ora.

Il imputato è stato condannato secondo le pratiche del diritto penale minorile. Il tribunale ha tenuto conto della richiesta dell'accusa di una pena di sette anni se condannato come adulto e di quattro anni se condannato come minorenne.

La difesa ha ammesso solo il furto di un telefono cellulare, ma ha rifiutato di riconoscere le accuse di aggressione sessuale. Questo caso ha causato un putiferio in Polonia all'epoca.

Mentre il governo nazional-conservatore della PiS, guidato da Varsavia, si stava preparando per le elezioni parlamentari autunnali del 2023, cercava di trarre profitto politico dall'evento incolpando le politiche tedesche sull'immigrazione per l'incidente.

La pena detentiva di quattro anni è stata giudicata adeguata in vista della giustizia e della prevenzione. Questo incidente ha scatenato richieste di politiche migratorie più severe in Polonia.

