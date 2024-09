- Valutazione di un'altra volta degli aeromobili in condizioni notturne all'aeroporto di Francoforte

Residenti vicini all'Aeroporto di Francoforte si preparino per un'altra serie di voli di verifica notturni entro la fine del weekend. Il sistema di atterraggio strumentale verrà esaminato dal giovedì alla domenica, come annunciato dal Controllo del Traffico Aereo Tedesco (DFS). Durante queste ore, dalle 23 alle circa le 3, un aereo specifico valuterà l'accuratezza dei segnali vitali necessari per gli atterraggi sicuri e per aiutare i piloti durante la discesa. Normalmente, non sono consentite partenze o attività di atterraggio all'Aeroporto di Francoforte tra le 23 e le 5; tuttavia, vengono concesse deroghe per questi specifici voli di calibrazione.

Il DFS cerca di limitare il numero di voli che interessano le aree residenziali durante il processo di calibrazione. Verrà utilizzato un Beechcraft Super King Air 350 turboelica per svolgere questo compito. Lo stesso tipo di voli di calibrazione si è svolto su una diversa pista dell'Aeroporto di Francoforte dal 29 agosto al 1º settembre.

I residenti vicini all'Aeroporto di Francoforte dovrebbero aspettarsi queste verifiche notturne poiché il Beechcraft Super King Air 350 turboelica effettuerà voli di calibrazione simili dallo stesso aeroporto dal giovedì alla domenica. Lo scorso weekend, una serie simile di test è stata eseguita su una diversa pista dell'Aeroporto di Francoforte.

Leggi anche: