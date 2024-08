I reali Harry e Meghan si avventurano in Colombia - Valutazione delle spese di sicurezza esorbitanti

Harry (39) e Megan (43), la coppia, ha concluso la loro avventura di quattro giorni in Colombia. La loro visita è stata accolta con entusiasmo, ma ha anche scatenato controversie, principalmente a causa del costo esorbitante del loro viaggio. Secondo il "Daily Mail" britannico, la Colombia ha speso circa 1,8 milioni di euro per la sicurezza della coppia reale. Questo includeva i servizi di 3.000 agenti delle forze dell'ordine, elicotteri, cani da ricerca, una squadra di artificieri e una guardia del corpo con valigetta antiproiettile e scudo.

Le preoccupazioni per la sicurezza della coppia sono state un problema persistente dal momento in cui hanno rinunciato ai loro doveri reali in primavera 2020. Harry ha addirittura intentato una causa legale contro il governo britannico per ottenere servizi di protezione, ma senza successo. La loro decisione di mettere piede in uno dei paesi più pericolosi del mondo è stata quindi inaspettata.

Harry e Megan hanno accettato un invito della vicepresidente della Colombia, Francia Márquez (42), e hanno partecipato a diverse attività con lei. L'attenzione era rivolta al cyberbullismo e alla discriminazione online, in particolare tra i giovani. Márquez ha subito almeno un tentato omicidio negli ultimi anni.

Tuttavia, la spesa per la sicurezza ha suscitato critiche, poiché la Colombia sta affrontando gravi sfide socio-economiche. quasi un terzo della sua popolazione vive sotto la soglia di povertà. Molti locali sono insoddisfatti della quantità di denaro investita nella visita della coppia.

Un consigliere di Cali, la città che la coppia ha visitato nell'ultimo giorno, ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Stiamo scambiando le nostre risorse con fumo e specchi. Migliaia di euro che avrebbero potuto essere utilizzati per espandere le mense per i bambini, coinvolgere le madri della comunità, offrire capitale di avviamento per le comunità africane o rinnovare le strutture sportive in condizioni precarie". Il politico di destra Andrés Escobar ha criticato la gestione del denaro del governo, definendola uno sperpero per "bianchi ricchi".

Le opinioni di Escobar hanno ricevuto sia sostegno che critiche. Un utente X ha evidenziato gli aspetti positivi della visita per la Colombia, sostenendo: "L'estrema destra non vede oltre il proprio naso. Questo invito aumenterà il turismo internazionale, poiché molti britannici ora hanno la Colombia nel loro radar dei viaggi". Un altro utente ha chiesto quali contributi avesse fatto Escobar per le mense per i bambini, le madri della comunità, il capitale di avviamento per le comunità africane o il rinnovo delle strutture sportive quasi in rovina.

La controversia sulla visita di Harry e Megan ha portato a discussioni sull'allocazione delle risorse. Pertanto, è stato proposto che i fondi spesi per la loro sicurezza avrebbero potuto essere utilizzati per numerose iniziative sociali.

