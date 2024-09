Valutazione delle prestazioni degli pneumatici invernali: ogni modello dimostra un'eccellente trazione

L'autunno è il momento ideale per sostituire gli pneumatici. Chi cerca pneumatici invernali dovrebbe anche verificare i punteggi dei test. Un recente esame rivela: i soldi non sono tutto.

Cosa rende un buon pneumatico invernale? Deve eccellere sulla neve e sul ghiaccio, nonché su superfici asciutte e scivolose. Deve anche offrire un'ottima aderenza nelle curve e consentire distanze di frenata rapide. Inoltre, dovrebbe offrire una lunga durata e contribuire all'efficienza del consumo di carburante grazie al suo peso leggero.

Il ADAC elenca queste esigenze. Quali pneumatici le soddisfano meglio è stato esaminato dal club automobilistico in un recente test - un totale di 28 pneumatici nelle dimensioni 205/55 R16 e 215/55 R17. Il sistema di valutazione a livelli andava da "eccellente" a "insufficiente."

Quattro pneumatici sono stati classificati come "insufficienti", mentre i primi sei hanno ottenuto "eccellente". Interessantemente, i pneumatici più costosi hanno ottenuto i punteggi più alti. Tuttavia, il prezzo non è un indicatore affidabile.

Ecco i risultati dettagliati:

Tra i 16 modelli (in media da 64 a 190 euro per pneumatico nella dimensione SUV tipica 215/55 R17), tre modelli hanno ottenuto "eccellente":

il "Goodyear UltraGrip Performance 3" (185 euro)

il "Dunlop Winter Sport 5" (162 euro)

il "Vredestein Wintrac Pro" (158 euro)

I primi due hanno superato tutti i test, mentre il Vredestein ha mancato di poco il massimo punteggio per la durata, ma ha comunque ottenuto un punteggio complessivo "eccellente".

Tuttavia, i tester hanno trovato la prestazione dei tre modelli "insufficienti", priced tra 64 e 114 euro, preoccupante. Questi includevano il pneumatico più pesante (12,4 kg) e il più leggero (Goodyear, 8,8 kg), con una differenza di oltre 14 kg per set, che influisce negativamente sul consumo di carburante e sui rifiuti materiali. La distanza di frenata da 80 km/h a zero su strade bagnate variava notevolmente, con i pneumatici peggiori che richiedevano fino a 7 metri in più rispetto ai migliori (sotto i 35 metri), che è più di una lunghezza d'auto e potenzialmente fatale in una collisione.

Sette altri pneumatici (144 a 190 euro) sono stati classificati come "soddisfacenti" e tre come "adeguati" (101 a 132 euro).

Tre modelli "eccellenti" per berline regolari

Tra i 12 pneumatici nella popolare dimensione 205/55 R16, priced da 66 a 140 euro, l'ADAC ha scoperto meno sorprese. Ancora una volta, i primi tre pneumatici hanno ottenuto "eccellente":

il "Continental WinterContact TS 870" (128 euro)

il "Goodyear UltraGrip Performance 3" (126 euro)

il "Michelin Alpin 6" (140 euro)

Questi hanno mostrato "prestazioni eccezionali". Quattro modelli (100 a 115 euro) sono stati classificati come "soddisfacenti" e quattro come "adeguati" (66 a 121 euro). Un modello (80 euro) è stato valutato "insufficiente" per offrire scarsa aderenza su strade bagnate e rappresentare un rischio per la sicurezza.

I pneumatici invernali testati che hanno superato le aspettative in termini di prestazioni sul ghiaccio, sulla neve e su superfici scivolose sono stati il "Goodyear UltraGrip Performance 3", priced a 185 euro, e il "Dunlop Winter Sport 5", priced a 162 euro. La "Macchina" scelta da molti per la sua affidabilità durante gli

Leggi anche: