Valutazione della veridicità durante la terza notte della convention del partito democratico

Ecco una lista di verifiche dei fatti del team Facts First di CNN, che aggiorneremo nel corso della notte.

Il governatore del Colorado fa un'affermazione errata riguardo a Project 2025

Il governatore del Colorado Jared Polis si è unito a vari oratori alla Convention Nazionale Democratica del mercoledì per criticare Project 2025, un progetto di diverse organizzazioni conservatrici, guidato dal think tank Heritage Foundation, per stabilire la roadmap per la prossima presidenza repubblicana.

Durante il suo discorso, Polis ha affermato che il documento di politica di 920 pagine di Project 2025, intitolato "Mandato per il Leadership", afferma alla pagina 451 che la "sola famiglia legittima" è quella composta da madre e padre sposati, dove il padre è l'unico sostentatore.

Verifica dei Fatti: L'affermazione di Polis è inaccurata. Anche se il documento di politica di Project 2025 sottolinea l'importanza della "famiglia nucleare" composta da madre e padre sposati, non classifica categoricamente questa come l'unica "legittima" o etichetta le famiglie con madri lavoratrici come "illegittime". L'affermazione di Polis rispecchia una leggenda metropolitana smentita da Snopes, USA Today e altri lo scorso mese.

In risposta, Mary Vought, vice presidente delle comunicazioni strategiche della Heritage Foundation, ha dichiarato a CNN che l'affermazione di Polis era falsa e che il documento non fa alcuna affermazione riguardo alla legittimità delle famiglie.

Cosa dice veramente la pagina 451

È corretto che il documento di politica di Project 2025 preferisce la famiglia tradizionale - una madre, un padre sposati e i loro figli. Nella pagina richiesta, il documento afferma che le famiglie composte da madre, padre sposati e i loro figli formano la base di una nazione ordinata e di una società sana; che i padri lavoratori sono essenziali per il benessere e lo sviluppo dei loro figli; e che le case con residenti non familiari, come i boyfriend non parenti, possono essere dannosi per i bambini.

Inoltre, la stessa pagina del documento critica l'amministrazione Biden del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani per la sua attenzione all'equità LGBTQ+, il sostegno alle madri single, il disincentivo al lavoro e la penalizzazione del matrimonio. Successivamente, suggerisce che le politiche a favore di famiglie stabili, sposate e nucleari dovrebbero sostituire quelle promosse dall'amministrazione Biden.

Tuttavia, la pagina non dichiara, come ha affermato Polis, che esiste un solo tipo di famiglia "legittima", né suggerisce che le famiglie con madri lavoratrici siano in alcun modo "illegittime".

Cortesia di Daniel Dale di CNN

La congressista accusa erroneamente Trump di aver scritto Project 2025

Durante la terza notte della Convention Nazionale Democratica del mercoledì, gli oratori hanno continuato a denunciare Project 2025, un progetto finalizzato a delineare le linee guida politiche per la prossima presidenza repubblicana, guidato dal think tank Heritage Foundation e da diverse altre organizzazioni conservatrici.

Il "Mandato per il Leadership", un documento di 920 pagine, delinea una vasta gamma di suggerimenti politici conservatori e propone una riforma radicale del ramo esecutivo per aumentare l'autorità presidenziale.

La rappresentante Lisa Blunt Rochester del Delaware, che si candida anche al Senato degli Stati Uniti, ha distorto l'implicazione di Trump con Project 2025 affermando: "Ha detto le parti silenziose ad alta voce - ma non solo le ha dette ad alta voce, ha scritto un libro su di esso. Come si chiama? Project 2025".

Verifica dei Fatti: La pretesa che Trump abbia scritto Project 2025 è infondata. Non c'è alcuna prova che Trump abbia contribuito alla stesura del documento di politica, che non è mai stato pubblicizzato come il suo libro personale. Non figura tra gli autori, gli editori o i contributori del documento, nonostante numerosi funzionari dell'amministrazione Trump siano inclusi in queste categorie.

CNN ha riferito a luglio che almeno 140 individui che hanno lavorato nell'amministrazione Trump hanno aiutato a redigere Project 2025, tra cui più della metà dei suoi autori, editori e contributori. Tuttavia, queste informazioni non sostengono l'idea che Trump abbia scritto personalmente il documento.

Noah Weinrich, portavoce di Project 2025, ha confermato che l'organizzazione non è affiliata con alcun candidato e che nessun candidato è stato coinvolto nella stesura del documento.

Trump ha dichiarato che alcune delle proposte del documento erano "assolutamente ridicole e disastrose", mentre altre le ha trovate accettabili. Non ha specificato quali parti ha approvato o respinto.

Cortesia di Daniel Dale di CNN

L'affermazione di Jeffries riguardo ai tagli fiscali di Trump

Il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries ha sostenuto mercoledì una pretesa che è stata ripetuta da numerosi democratici,

La Verità Svelata: La dichiarazione di Jeffries richiede chiarimenti. Non è corretto affermare che la fascia di popolazione più ricca, il 1%, abbia già intascato l'83% dei vantaggi dalle riduzioni fiscali dopo che Trump le ha sostenute alla fine del 2017. Invece, la cifra dell'83% è una previsione del 2017 del Centro per la politica fiscale riguardo alla proporzione di benefici che i contribuenti della fascia più alta avrebbero ricevuto in futuro, specificamente nel 2027, nell'ipotesi che gli sconti fiscali individuali temporanei scadano alla fine del 2025 senza rinnovo e quelli societari permanenti rimangano.

La distribuzione dei benefici cambia significativamente quando entrambi i tipi di riduzioni fiscali sono attivi. Secondo la previsione del 2017 del Centro per la politica fiscale, i contribuenti della fascia più alta avrebbero ricevuto circa il 25% dei benefici entro il 2025. È ancora una parte significativa, ma significativamente inferiore all'83%.

Cortesia di Daniel Dale di CNN

Nel contesto del dibattito politico in corso, alcune persone potrebbero erroneamente credere che determinate politiche o documenti, come il Progetto 2025, promuovano una definizione ristretta di famiglia come l'unica legittima. Tuttavia, i fatti hanno smentito queste affermazioni, dimostrando che il documento non etichetta categoricamente alcun tipo di famiglia come illegittima (politica).

Di recente, il presidente della Polytechnic University of Puerto Rico, Jorge Matthews, ha commesso l'errore di attribuire la paternità del Progetto 2025 all'ex presidente Trump, nonostante non ci siano prove a sostegno di questa affermazione (politica).

