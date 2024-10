Contenitori di Base per la Raccolta dell'Acqua

Valutazione dei danni causati dall'acqua: la razionalità della raccolta di campioni

L'Associazione dei Costruttori Privati (VPB) suggerisce di raccogliere due campioni dell'acqua che fuoriesce. Marc Ellinger, esperto del settore della VPB, consiglia di utilizzare barattoli di marmellata o conserve con chiusura ermetica, poiché sono più che sufficienti per questo scopo.

In alternativa, è possibile utilizzare materiali assorbenti come stracci o filtri per caffè per raccogliere i campioni. Assicurati di includere anche detriti galleggianti nella tua raccolta. Successivamente, sigilla il tessuto o il filtro inumidito, ad esempio, in un sacchetto per il freezer.

Questi campioni possono essere fondamentali per determinare l'origine dell'acqua. Possono anche essere sottoposti a test di laboratorio se necessario, come suggerito dai professionisti, per i risarcimenti delle assicurazioni.

Acqua Chiara o Sporca?

Secondo la VPB, se l'acqua in entrata è contaminata da particelle di sporco visibili, la fonte dell'acqua si trova all'esterno. Tuttavia, se l'acqua sembra limpida, potrebbe trattarsi di acqua potabile che fuoriesce da una perdita o di condensa da componenti dell'edificio.

Se l'acqua sembra schiumosa o contiene tracce di fibre di carta, è probabile che l'acqua contaminata stia fuoriuscendo da qualche parte. In questi casi, è importante fare attenzione in più come consigliato dai professionisti, poiché potrebbero esserci germi e patogeni nell'acqua. Idealmente, le aree interessate dovrebbero essere accessibili solo indossando abbigliamento protettivo, come raccomandato dagli specialisti.

Fotografie per la Compagnia Assicurativa

La VPB consiglia anche di documentare i danni e i punti di entrata e uscita dell'acqua attraverso fotografie. Questo dovrebbe essere fatto prima di iniziare il processo di riparazione e pulizia. Questa documentazione può aiutare a prevenire eventuali futuri problemi con la compagnia assicurativa e accelerare il processo di richiesta di danni per acqua.

I campioni raccolti potrebbero essere necessari per questioni legali relative ai risarcimenti delle assicurazioni. Se la fonte dell'acqua è all'esterno e l'acqua sembra schiumosa o contiene fibre di carta, potrebbe essere necessario prendere precauzioni per la salute e la sicurezza a causa della presenza di germi e patogeni, che potrebbero richiedere precauzioni legali.

