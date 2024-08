Valutazione degli asset dell'aviazione sotto la copertura del buio all'aeroporto di Francoforte

Di notte, l'aeroporto di Francoforte restringe sia i viaggi in ingresso che in uscita. Tuttavia, alla fine della settimana, viene organizzato un volo di prova, dalle 23:00 alle 3:00, per analizzare i segnali di comunicazione essenziali.