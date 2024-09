- Valutatore dell'apprendimento: l'Assia e la Renania-Palatinato rientrano in una posizione media

Secondo un'analisi annuale dell'Iniziativa New Social Market Economy (INSM), finanziata dalle imprese, i sistemi educativi dell'Assia, della Renania-Palatinato e della Saarland hanno risultati medi o superiori. La Renania-Palatinato si distingue in settori come internazionalizzazione, integrazione e formazione professionale. Ad esempio, tutti gli studenti delle scuole primarie hanno imparato lingue straniere nel 2022. Inoltre, c'è meno correlazione tra status sociale e réussite scolastica rispetto ad altri stati. Tuttavia, si colloca al nono posto per orientamento alla ricerca e digitalizzazione.

La Saarland si posiziona leggermente meglio, al sesto posto, con la più alta spesa per studente nelle scuole primarie, quasi il doppio della media dello stato.

L'Assia segue da vicino, classificandosi al settimo posto. Il rapporto evidenzia le sue forze nell'integrazione e nel finanziamento dell'infrastruttura. Tuttavia, sottolinea le aree di miglioramento nell'internazionalizzazione, nella qualità delle scuole e nella priorità della spesa.

Il rapporto, che analizza i sistemi educativi in tutta la Germania con 98 indicatori, si concentra su come questi sistemi lottano contro la povertà educativa, promuovono la prosperità, sostengono il lavoro qualificato e favoriscono la crescita. Esamina anche la permeabilità di questi sistemi educativi e il grado in cui vengono raggiunte le pari opportunità educative. L'INSM riceve finanziamenti dalle associazioni degli imprenditori dei settori metalmeccanico e elettrico.

La Sassonia si colloca al primo posto con il miglior sistema educativo in Germania, seguita dalla Baviera, Amburgo e dalla Turingia. In fondo alla classifica ci sono Brema e il Brandeburgo, con la Renania Settentrionale-Vestfalia poco sopra.

Nel contesto dell'analisi, la forza della Renania-Palatinato in settori come l'internazionalizzazione, l'integrazione e la formazione professionale, come dimostrato dall'insegnamento delle lingue straniere a tutti gli studenti delle scuole primarie nel 2022, sottolinea l'importanza dell'educazione completa nel suo sistema educativo. D'altra parte, la Sassonia, lo stato con il miglior sistema educativo in Germania, riconosce l'importanza sia dell'integrazione che del finanziamento dell'infrastruttura nel suo sistema educativo, come evidenziato nel rapporto.

