- Valutatore dell'apprendimento: la Renania settentrionale-Vestfalia è ancora una volta in ritardo

Ancora una volta, la Renania Settentrionale-Vestfalia si trova in fondo alla classifica in un'analisi educativa condotta dall'Iniziativa New Social Market Economy (INSM) a favore del mercato. A primeggiare è la Sassonia, seguita dalla Baviera, mentre la Renania Settentrionale-Vestfalia si posiziona al 14° posto, seguita da Brandeburgo e infine Brema. L'Iniziativa INSM Education Survey esamina ogni anno i sistemi educativi dei 16 stati federali, valutandoli in base a 98 indicatori, esclusivamente da una prospettiva economica e educativa.

Gli ambiti che necessitano di miglioramenti nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono principalmente la svantaggio educativo, la formazione professionale e l'internazionalizzazione. In modo particolare, il rapporto tra posti in asilo e studenti nelle scuole primarie e secondarie (esclusi i licei) nella Renania Settentrionale-Vestfalia è il più alto tra tutti gli stati federali. Di solito, ci sono 24,1 studenti in una classe delle scuole primarie nella Renania Settentrionale-Vestfalia (dati del 2022), mentre la media nazionale è di 21,3 studenti. Tuttavia, il rapporto tra insegnanti e studenti è migliorato passando da 21,2 nel 2005 a 15,9 nel 2022, quasi in linea con la media nazionale.

Budget educativi in ritardo

Inoltre, lo studio rivela che gli investimenti nell'istruzione nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono relativamente inferiori rispetto ad altri stati federali, se rapportati alla spesa pubblica complessiva. Lo studio stima che la spesa per studente nelle scuole primarie nella Renania Settentrionale-Vestfalia sia di 7.300 euro, mentre la media nazionale è di 8.200 euro. Tuttavia, l'Iniziativa INSM Education Survey riconosce il potenziale nella digitalizzazione e in altri settori.

Secondo il Ministero dell'Istruzione di Düsseldorf, il prossimo rapporto sull'istruzione del 2024 dipenderà principalmente dai dati del 2022. La proposta di bilancio per il 2025 include un aumento del 10% del budget dell'istruzione a 24,5 miliardi di euro, come annunciato dal Ministro dell'Istruzione Dr. Dorothee Feller, che ha sottolineato l'importanza che il governo dello stato attribuisce all'istruzione. Sono stati intrapresi sforzi per migliorare lo stipendio degli insegnanti delle scuole primarie e per aumentare il personale scolastico attraverso diverse misure.

Il politico della CDU ha commentato che maggiore attenzione verrà prestata al miglioramento delle competenze di base nell'anno scolastico successivo, con un'ora in più di lezioni di tedesco e matematica nelle scuole primarie, ad esempio. L'obiettivo è quello di garantire pari opportunità educative per tutti e di essere sulla giusta strada. Tuttavia, il gruppo parlamentare dell'SPD sostiene che la Renania Settentrionale-Vestfalia non si limiti a stagnare, ma stia "precipitando in una crisi educativa".

Il confronto tra i paesi rivela che la spesa per studente nella Renania Settentrionale-Vestfalia è inferiore alla media nazionale, il che potrebbe influire sulla sua posizione nelle valutazioni educative internazionali. Nonostante gli investimenti inferiori, il governo dello stato ha riconosciuto l'importanza dell'istruzione e ha proposto un aumento del 10% del budget dell'istruzione per il 2025.

Leggi anche: