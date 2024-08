- Valutare se il turismo dello Schleswig-Holstein può eccellere nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il Turismo di Schleswig-Holstein Triumferà nel Cambiamento Climatico? Forse in futuro, promuoveremo il clima estivo più mite, proprio come fanno i paesi scandinavi, ha suggerito Bettina Bunge, CEO dell'Agenzia del Turismo Schleswig-Holstein (TA.SH), presentando i risultati intermedi. La parola d'ordine è "Coolcation", che potrebbe significare sia una vacanza più fresca che più rilassante. "Vediamo del potenziale in questo", ha detto Bunge. L'impatto del cambiamento climatico sul turismo è un argomento di discussione a livello globale.

Caduta delle Postazioni per Tenda

Attualmente, tuttavia, gli specialisti del turismo in Schleswig-Holstein si trovano ad affrontare un primo semestre deludente nel 2024. Il settore del campeggio ha subito un calo del 5,9% con 1,86 milioni di pernottamenti. La passione per il campeggio che è iniziata durante l'epidemia di COVID-19 sembra essere temporaneamente diminuita.

In totale, circa 4,1 milioni di turisti hanno visitato il nord nel primo semestre dell'anno, con un aumento del 0,2% rispetto ai primi sei mesi del 2023. I pernottamenti erano intorno ai 15,7 milioni, con un calo del 0,3%. "Non c'è più l'effetto di compensazione del COVID-19", ha detto Bunge.

Euro 2024 e Vacanze Estive Tardive

Il mese di giugno è stato particolarmente fiacco quest'anno, con meno turisti nazionali. L'UEFA European Football Championship ha avuto un impatto qui. Molti tifosi hanno guardato le partite a casa e sono partiti in vacanza solo dopo il torneo. Il tempo ha anche giocato un ruolo nel comportamento esitante delle prenotazioni a causa della sua incostanza e dei periodi in parte piovosi e freschi. Le statistiche dell'ufficio del nord includono stabilimenti con almeno dieci posti letto.

Per il ministro del turismo Claus Ruhe Madsen (CDU), è già un risultato impressionante mantenere i pernottamenti e i ricavi del turismo a livelli elevati in questi tempi incerti. "Date le numerose incertezze, le persone naturalmente pensano a dove vogliono spendere i loro soldi", ha detto Madsen. Il successo non può essere misurato solo dai "più veloci - più alti - più lontano" numeri. "C'è molto di più in gioco", ha detto Madsen, riferendosi all'approccio sostenibile nella strategia del turismo. Bunge ha detto che le speranze sono riposte sulla metà cruciale dell'anno, che contribuisce a una quota maggiore del risultato complessivo rispetto ai primi sei mesi.

Vincitori e Perdenti

Lo Schleswig-Holstein offre circa 146.000 posti letto in 3.508 imprese, con un lieve aumento dei posti letto ma meno aziende dell'anno scorso. Il tasso di occupazione è diminuito di un punto percentuale al 30%. Tra le regioni e i luoghi dello Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr (in calo del 1,6%), Heiligenhafen (in calo del 1,1%), Grömitz (in calo dello 0,5%) e il comune di Sylt (in calo dello 0,3%) hanno subito perdite nei pernottamenti senza campeggio.

La scarsità di manodopera qualificata sta rendendo le cose più difficili.

Un problema sempre più grande, secondo Madsen, è la scarsità di manodopera qualificata. Questo problema continua a peggiorare. Alcuni ristoratori hanno preso giorni liberi o ridotto i loro servizi come conseguenza. Per attirare più lavoratori, Madsen ritiene che i benefici del disoccupato debbano essere rivisti. Sono necessarie ore di lavoro più flessibili e le aziende sono anche incoraggiate a rendere il lavoro più attraente. La scarsità di manodopera qualificata sta causando una diminuzione dei ricavi. Madsen ha invitato le aziende a collaborare tra loro per garantire che i turisti non manchino di servizi in determinati luoghi, come gli stand.

Il gruppo parlamentare SPD ha criticato il ministro del turismo

Il gruppo parlamentare SPD ha criticato Madsen solo pochi giorni prima in risposta alle cifre del turismo di giugno. "Il governo statale ha perso il controllo dello sviluppo del settore turistico", ha detto il parlamentare Thomas Höck. "Il calo dei pernottamenti è anche dovuto alle prestazioni inefficaci della coalizione nera-verde". Il "Barometro del Turismo" rivela che la valutazione delle prestazioni del governo statale da parte dei professionisti del turismo non è mai stata più negativa sotto Madsen.

