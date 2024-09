Valutare la qualità della chiave: fattori essenziali da considerare

La maggior parte degli appassionati del fai-da-te possiede una chiave a bussola o una chiave regolabile. Quando si acquista un nuovo kit di attrezzi, un set combinato potrebbe essere un acquisto ideale. Tuttavia, il comfort non è l'unico fattore da considerare.

Una vite madre e un dado bloccati richiedono l'uso di una chiave a bussola. Una combinata è generalmente costituita da una sezione a forma di U e da un lato chiuso a cerchio. Gli attrezzi più sofisticati incorporano addirittura un meccanismo a ratchettamento sul lato a cerchio, consentendo agli appassionati del fai-da-te di ruotare senza interruzioni. Sia le scelte di alta gamma che quelle di fascia bassa funzionano efficacemente, come confermato da un test condotto dalla rivista "Fai da Te" (n. 10/2024).

Sono state valutate dodici set senza ratchettamento e dieci con questo meccanismo. Il verdetto: è difficile sbagliare. Tuttavia, è consigliabile esaminare attentamente, soprattutto quando si decide se optare per un set con o senza ratchettamento. Infatti, la presenza di un ratchettamento richiede spazio, rendendo l'attrezzo più ingombrante rispetto al suo omologo privo di questa funzione. Anche se lavorare ininterrottamente è più semplice, soprattutto in spazi ristretti, ciò è possibile solo se lo spazio necessario è disponibile.

La squadra di "Fai da Te" ha scoperto: è necessario almeno 4 millimetri di spazio tra la testa della vite e il suo ambiente per utilizzare efficacemente una chiave a bussola con ratchettamento. I set di chiavi a bussola con ratchettamento di Gedore e Hazet richiedono solo 2 millimetri di spazio.

La maggior parte dei set testati ha ricevuto almeno una valutazione "buona".

Alcuni dei set esaminati offrono funzionalità aggiuntive per facilitare gli appassionati del fai-da-te, come la protezione del dado di bloccaggio per una migliore posizione o le giunzioni sul lato a cerchio della bussola.

Gli attrezzi sono stati valutati in diverse categorie, come coppia, test di caduta, forza di ritorno e etichettatura, e sono stati sottoposti a un test di durata. La maggior parte dei set ha superato il test.

I set senza meccanismo di Gedore ("eccellente", 166 euro) e Hazet ("eccellente", 145 euro) sono risultati i migliori. Per i set con funzione a ratchettamento, un set WGB ("eccellente", 89 euro) si è aggiudicato il primo posto. I tester di "Fai da Te" consigliano anche un set Wera ("eccellente", 199 euro) in questa categoria. In totale, 18 dei set testati hanno ricevuto valutazioni "eccellenti" o "buone".

Un inquilino potrebbe aver bisogno di una chiave a bussola con ratchettamento per fissare le viti

Leggi anche: