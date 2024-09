- Valutare con ottimismo gli eventi musicali all'aperto nel parco urbano

Al centro del Stadtpark di Amburgo, negli ultimi quattro mesi, artisti come Alice Cooper, Toto, Diana Krall, Clueso, Helge Schneider e Pur hanno animato il palcoscenico all'aperto. Il gran finale è stato segnato dai concerti sold out del gruppo hip-hop Deine Freunde, che hanno attirato un pubblico impressionante. Con 44 eventi completati, la stagione si è ufficialmente conclusa e l'agenzia di concerti Karsten Jahnke di Amburgo ha riportato oltre 160.000 visitatori a partire da metà maggio.

I preparativi per il 50° anniversario dello Stadtpark Open Air sono in pieno svolgimento

"Ogni anno è un'emozione organizzare la stagione dello Stadtpark Open Air e assistere a performance fantastiche in questo contesto straordinario. La sensazione di unità tra i frequentatori abituali e i nuovi visitatori, che spaziano attraverso le generazioni, è veramente incredibile," ha dichiarato il Direttore Generale Ben Mitha.

Il team incredibile sta ora lavorando diligentemente per rendere la stagione del 50° anniversario, intitolata "50 Anni di Stadtpark Open Air", un'esperienza indimenticabile nell'anno venturo. Sono già stati confermati molti artisti, tra cui Lotto King Karl il 17 maggio e il vocalist di jazz Gregory Porter il 10 luglio. I biglietti per questi eventi sono ora disponibili.

Un palcoscenico all'aperto distintivo e accogliente

Lo Stadtpark Open Air è noto come uno dei luoghi all'aperto più attraenti e verdi. Il pubblico si trova in un lussureggiante anfiteatro in pendenza, circondato da alte siepi di faggio di quattro metri, che creano un'atmosfera intima. Questa sensazione si intensifica quando gli artisti che di solito si esibiscono in arene salgono sul palcoscenico dello Stadtpark Open Air.

