I punti salienti della storia

Valentino Rossi è stato eliminato nel caos della MotoGP italiana

Jorge Lorenzo vince la MotoGP italiana per soli 0,019 secondi

Il favorito Valentino Rossi costretto al ritiro all'ottavo giro

Andrea Iannone si unisce a Lorenzo e Marquez sul podio

Anche se la maggior parte dei 100.000 spettatori ha invocato la vittoria di Valentino Rossi, non è stata la giornata dell'italiano: Jorge Lorenzo ha conquistato la terza vittoria della stagione, allungando il suo vantaggio in campionato sul terreno di casa del "Dottore".

Il trionfo di Lorenzo è stato assicurato per soli 0,019 secondi dal rivale Marc Marquez, che non ha potuto evitare che il suo collega spagnolo gli prendesse la scia e lo precedesse.

Il pilota della Ducati Iannone, con un punto da dimostrare, ha lottato duramente con il compagno di squadra Andrea Dovizioso, conquistando alla fine il terzo posto e battendo la velocità più alta mai registrata da una moto della MotoGP: ben 354 km/h.

Un preambolo importante

La preparazione della gara è stata degna di una novella. Dopo l'annuncio di Lorenzo di lasciare la Yamaha per la Ducati nella prossima stagione, il paddock era in attesa che la giostra che ne sarebbe derivata si fermasse.

Invece, Maverick Viñales ha confermato il suo atteso passaggio dalla Suzuki al compagno di squadra di Rossi.

Iannone, nel frattempo, lascerà il posto a Lorenzo in Ducati, sostituendo Viñales in Suzuki.

I trasferimenti, annunciati mentre le moto venivano fatte scendere dai camion della squadra al circuito del Mugello, hanno aggiunto pepe a una sessione di qualifiche senza respiro.

Fino all'ultimo sembrava che Viñales avrebbe conquistato la pole, prima che un giro bruciante di Rossi spingesse il veterano in prima posizione. Le tribune gremite che circondano questo circuito idilliaco sono esplose in un tripudio di gioia.

L'evento principale

All'inizio, anche la gara sembrava scritta dallo sceneggiatore personale di Rossi. Ma le cose sono andate diversamente e, come sempre, l'immancabile mosca nell'occhio sembrava essere Lorenzo.

La Yamaha del campione del mondo ha sputato veleno dalla seconda fila della griglia, arrivando alla prima curva in testa.

Viñales, invece, ha avuto una partenza disastrosa e si è ritrovato all'11° posto dopo un problema all'elettronica della sua moto.

Rossi, incitato da una folla partigiana, ha tenuto il passo di Lorenzo - le due moto hanno attraversato le nuvole di fumo giallo emanate dai tifosi di casa.

Ma un fumo di tipo diverso ha segnato la fine della gara dell'italiano.

All'ottavo giro, il fumo ha iniziato a fuoriuscire dalla sua moto e, tra lo sgomento della maggior parte dei presenti, Rossi ha tolto la sua Yamaha dalla pista.

Quando alla fine è rientrato ai box, facendo l'autostop su uno scooter, è entrato sconsolato nel garage del team con la visiera abbassata.

Lo spettacolo continua

Tornato in pista, Lorenzo è stato inseguito da un'altra nemesi di Rossi, Marquez della Honda.

La battaglia tra i due iberici è stata seguita da un'azione altrettanto intensa tra le due Ducati.

Iannone si è rammaricato della battaglia a tempo con il suo compagno di squadra: "Ci siamo superati un paio di volte e abbiamo perso un po' di tempo; dopo averlo superato, però, non avevo più alcuna possibilità di raggiungere i due davanti".

Dovizioso, la cui fortuna lo ha ripetutamente abbandonato in questa stagione, ha lamentato un doloroso problema alla pompa del braccio.

"A metà gara ho avuto un problema di pompa al braccio destro e ho perso molta forza", ha detto Dovizioso. "Questo mi ha costretto a calare il ritmo, ma soprattutto mi ha fatto commettere alcuni errori".

A tre giri dalla fine, Marquez ha attaccato e si è portato brevemente in testa.

Lorenzo ha reagito, riprendendo la prima posizione, ma all'ultimo giro un audace sorpasso del più giovane lo ha portato in testa all'ultima curva.

Incredibilmente, è rimasto un ultimo colpo di scena: Lorenzo ha preso la scia di Marquez e lo ha battuto sul traguardo, con soli 0,019 secondi di distacco tra i due.

La reazione

"Ho fatto la migliore gara che potessi fare oggi, ho provato davvero di tutto". Marquez ha sospirato. "Ho preso diversi rischi nel tentativo di vincere, ma sul rettilineo d'arrivo Jorge mi ha preso in scia. Ora dobbiamo continuare a lavorare sull'accelerazione perché siamo ancora un po' carenti da questo punto di vista".

Un Lorenzo esausto ha parlato della sua incredulità nel battere la Honda: "Ho cercato di scappare, spingendo molto nei cambi di direzione e ho consumato molta energia e ho pensato che forse non ne avevo abbastanza per lottare con Marc per la vittoria", ha detto dopo la gara.

"Forse lui ha risparmiato più energia ed era più potente alla fine, ma la mia fortuna è stata il motore questa volta. Oggi, se avessi lottato con Rossi o Iannone, non avrei vinto, è stata una battaglia pazzesca".

Pur essendo chiaramente distrutto per aver perso a causa di un problema meccanico, Rossi è stato filosofico. "La cosa positiva è che sono stato competitivo per tutto il weekend e sono stato forte", ha detto ai giornalisti. "Avrei potuto lottare per la vittoria".

Il prossimo appuntamento è in Catalogna. È una delle piste preferite da Rossi, ma è anche una gara di casa per Marquez. Ci aspettiamo altri fuochi d'artificio dentro e fuori la pista.

