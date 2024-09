- Vahl-O-Marta discute delle preoccupazioni sull'equità prima del processo di votazione

I cittadini possono ora confrontare le posizioni dei partiti e delle organizzazioni concorrenti sui diritti delle donne e le questioni di uguaglianza prima delle elezioni statali del Brandeburgo grazie a "Election-O-Marta". Undici dei quattordici partiti che partecipano alle elezioni hanno fornito le loro risposte su ventidue punti chiave, ha dichiarato un rappresentante del Consiglio Politico delle Donne nel Brandeburgo. Non sono state ricevute risposte dall'Unione dei Valori, dall'Alleanza Sahra Wagenknecht e dalla Terza Via.

I ventidue punti coprono argomenti come la prevenzione della violenza domestica, la salute, la vita familiare e la retribuzione. "Election-O-Marta" serve come risorsa informativa e mantiene una posizione politicamente neutrale, ha chiarito la portavoce. Il Consiglio Politico delle Donne promuove i diritti uguali e le opportunità per tutti gli individui in tutto il Brandeburgo.

Inoltre, Wahl-O-Mat, uno strumento decisionale gestito dall'Agenzia Federale per l'Educazione Civica, è stato accessibile online per alcuni giorni. Esso affronta una vasta gamma di questioni politiche pertinenti allo stato.

"Election-O-Marta" fornisce anche informazioni sulle posizioni dei partiti sulle politiche sociali, come il sostegno alla famiglia e la lotta alla povertà. Il Consiglio Politico delle Donne nel Brandeburgo promuove politiche sociali inclusive che soddisfino le esigenze di tutti i residenti.

